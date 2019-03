Fin fynsk formiddag: Forude venter lunt forårsvejr

Tirsdagsvejret starter fint og tørt over det meste af Fyn. Dog kommer der lidt vind først på dagen.

- Det er lidt blæsende, faktisk en hård vind ned mod Nordfyn og nok også ned gennem Lillebælt. Det vil man nok også kunne mærke på det sydvestlige Ærø, siger TV 2 Vejrets Thomas Mørk.

Temperaturen kommer til at ligge mellem seks og otte grader.

Det gælder om at nyde solen, mens du kan, for i løbet af dagen tager skyerne over, og så må du se langt efter solstrålerne.

- Og ud på dagen kan det også begynde at regne en lille smule. Det er en svag front, der kommer forbi tirsdag aften og natten til onsdag, siger Thomas Mørk.

Resten af ugen ser til gengæld rigtig forårsagtig ud med tørt vejr og temperaturer på helt op til 14 grader.

- Med en vestenvind bliver det nok varmest på Østfyn, det kunne være omkring Nyborg, man får de højeste temperaturer, siger vejrværten.