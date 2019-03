Min mening: Forureneren skal betale

Af Mette Rahbek, folketingskandidat for Alternativet

I Alternativet ser vi det som et naturligt princip, at man som forurener påtager sig sit solidariske ansvar og betaler for den klima- og miljøbelastning, som ens produktion og/eller forbrug medfører.

De varer og ydelser, der belaster vores miljø og klima mest, skal være dyrest. Samtidig skal vi have gjort det meget nemmere at tage bæredygtige valg.

Derfor foreslår vi, Alternativets Fynske kandidater, at alle varer og tjenesteydelser mærkes efter deres CO2 belastning eksempelvis via klistermærke eller stregkode. Derudover skal afgifterne på de mest ressourcebelastende varer og tjenesteydelser hæves.

Staten skal også tage ansvar

Statens forbrug til produktion, anlæg og indkøb skal være bæredygtigt, og der skal gøres en målrettet indsats for, at kommuner og regioner motiveres til det samme.

Vi vil gradvist indfase en CO2-skat på energi og lette afgifterne på bæredygtig energi, for grøn energi skal være billigere!

Og så skal vi have gjort det billigere at bruge offentlig transport og dyrere at køre i bil. Prisen på al offentlig transport skal nedsættes med 30 procent. Og vægtafgiften for transportmidler, der bruger fossile brændstoffer skal sættes op, men fjernes for elbiler.

Det kan absolut heller ikke være rigtigt, at det i dag er billigere at flyve til Tyrkiet end det er at tage toget fra København til Aarhus!

Derfor skal vi indføre klimaafgift på flyrejser, gerne efter den svenske model. I Sverige skal luftfartsselskaberne for første årlige indenrigs - og Europa-rejser betale 60 svenske kroner i skat per passager, 250 svenske kroner for mellemlange rejser og 400 svenske kroner de længste, oversøiske rejser.

Dette beløb stiger for hver gang den enkelte passager flyver dette år, dvs. anden gang betales afgiften to gange og bliver tre gange så dyr for tredje rejse. Dog bør der indføres en øvre grænse for afgiftens størrelse.

Afgifter på kød

Personligt kunne jeg dog rigtig godt tænke mig, at vi tog skridtet lidt længere.

Oksekød skal pålægges en klimaafgift. Og det skal være ulovligt for supermarkeder at smide spiseligt mad ud. Det samme gælder plastikposer og engangsservice af plastik. Her så jeg gerne et totalt forbud af begge.

Indtil da, og såfremt butikker og supermarkeder stadig ønsker at tilbyde denne service, skal de ligesom alle andre ydelser og forbrugsgoder pålægges en højere afgift.

Så kære fynbo!

Din stemme er vigtig, for vi har kun få år til at få seriøst gang i den grønne omstilling. Klimakrisen er en realitet, som vi dagligt er vidner til i form af forandringer i vejret, skovbrande og stadig flere mennesker på flugt i verden.