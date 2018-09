Forurenet jord giver speedwayklub råd til at fortsætte

Munkebo Speedway Klub har fået tilladelse til at bruge forurenet jord på området. Det giver klubben penge til at få støjvolde og komme igang med at køre speedway igen.

Humøret er højt på speedwaybanen i Munkebo.

- Vi kan næsten ikke få armene ned i forhold til den beslutning, der er blevet taget, siger formanden for Munkebo Speedway Club, Jan O. Petersen, til TV 2/Fyn.

- Vi tror på det, og nu tror kommunen også på det, vi har lavet, så det er rigtig godt.

Drømmesenariet er, at vi begynder at køre igen næste år Jan O. Petersen, formand for Munkebo Speedway Club

Der har ikke været speedway på banerne i Munkebo siden 2016, og det er både speedwayklubben og politikerne fra Kerteminde Kommune nu enige om, at der skal gøres noget ved.

Udvalg gik imod forvaltningen

Tirsdag på mødet i Miljø-, Natur- og teknikudvalget blev det besluttet at give speedwaybanen tilladelse til at bruge forurenet jord, for på den måde at kunne have penge til støjvoldene.

Når man modtager forurenet jord, får man nemlig nogle penge i kompensation. De penge skal være med til at finansiere Munkebos speedwaybanes nye støjvolde, der bliver op til 12 meter høje.

- Vi valgte at give tilladelse. Hovedformålet er egentlig ikke for os, at der skulle skaffes penge til klubben, men fordi vi kunne se, at speedwaybanen rent faktisk har et behov for at få terrænreguleret, fordi der ligger vand, fortæller medlem af byrådet og formand for Miljø - og Teknikudvalget i Kerteminde, Jesper Hempler (SF), og fortsætter:

- I den samlede pakke vil det så betyde, at man også får lidt ekstra penge ind ved at modtage det her jord. Så det er en win win.

Oprindeligt havde forvaltningen i Kerteminde rådet udvalget til ikke at give tilladelse til, at den forurenede jord skulle bruges på banerne i Munkebo, fordi de mente, at det ville bringe præcedens. Men den anbefaling valgte udvalget at gå imod.

- Vi ser det som en enkeltstående sag den her, som vi godt kan forsvarer, siger Jesper Hempler.

Der skal køres snart

Hos klubbens formand, Jan O. Petersen, har de gode nyheder fået ham til at tro på, at der allerede kan køres speedway på banerne i Munkebo i 2019.

- Jeg var ikke formand her, hvis ikke jeg troede på det. Jeg har ikke kæmpet så hårdt i så lang tid, hverken mig eller hele bestyrelsen og alle de sponsorer, som vi har idag, hvis ikke alle tror på, at der kommer speedway igen her, siger formanden til TV 2/Fyn.

- Drømmesenariet er, at vi begynder at køre igen næste år. Det er dog en meget lang proces det her.