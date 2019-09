Rabaldermøde om millioner: Forvaltning skal under lup

Et enigt Børn- og Ungeudvalg i Odense Kommune anbefalede tirsdag, at der skal foretages en ekstern vurdering af Børn- og Ungeforvaltningen.

Anbefalingen kommer, efter en budgetoverskridelse i forvaltningen fra juni er vokset fra 28,4 millioner kroner til op mod 70 millioner kroner.

Rådmand Susanne Crawley Larsen (R) erkendte inden mødet, at hun som børn- og ungerådmand har svært ved at overholde budgettet i sin forvaltning.

Hun ønskede derfor, at få eksterne øjne til at se på budgetoverskridelsen.

- Det her eksterne blik skal først og fremmest se på de ting, som sker herinde i forvaltningen. Jeg er ret overbevist om, at det arbejde, socialrådgiverne laver, det er et godt arbejde.

- Jeg er faktisk også ret overbevist om, at vi har en reel mer-aktivitet - det kan jeg se på antallet af underretninger, antallet af børn der skal anbringes - men vi har brug for det rigtige grundlag at tage beslutninger på som udvalg og som byråd, sagde Susanne Crawley Larsen til TV 2/Fyn før mødet.

Udover en ekstern vurdering anbefaler Børn- og Ungeudvalget, at økonomiudvalget udarbejder et kommissorium, der beskriver hvilken kortlægning, der er behov for og hvilke forhold, der skal undersøges af en eller flere eksterne aktører.

De eksterne aktører kan være et privat konsulentfirma, Socialstyrelsen eller den taskforce, som Socialstyrelsen sammen med Ankestyrelsen tilbyder landets kommuner.

Dagens anbefaling leder hen imod en ny drøftelsessag i Børn- og Ungeudvalget den 8. oktober.