Forvent pres på trafikken 2. juledag

Erfaringerne viser, at 2. juledag er en af årets største rejsedage, og Vejdirektoratet forventer tæt trafik og risiko for kødannelser.

Vejdirektoratet forventer tæt trafik og risiko for kødannelser 2. juledag i tidsrummet klokken 9 til 17, dog med flest biler på vejene mellem klokken 10 og 14.

Hjemrejsetrafikken vil primært bevæge sig fra Jylland mod København via Fyn og Sjællands Odde.

Juletrafikken vil især kunne mærkes på:

• E20 Fynske Motorvej (især den vestlige del)

• E45 mellem Kolding og Aarhus

• Køge Bugt Motorvejen

• E20 Vestmotorvejen

• Rute 21 til og fra Sjællands Odde

Foto: Vejdirektoratet

Også på Storebælt vil der være pres på 2. juledag.

Storebælt forventer at omkring 45.000 køretøjer vil køre over broen den 26. december. Her går størstedelen af trafikken så fra Jylland og Fyn mod Sjælland.

- I Storebælts betalingsanlæg bemander vi efter prognoserne og er klar til at hjælpe bilisterne igennem. Vores kunder kan derfor roligt tage afsted på det tidspunkt, som passer dem bedst, siger Jens Kjær Nielsen, chef for betalingsanlægget i Sund & Bælt Holding A/S.

Foto: Vejdirektoratet