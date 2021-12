Forvirrende besked på vacciner.dk: Ændrer sig 140 dage efter andet stik

Book tid inden invitation i e-Boks

Fremrykkelsen af det tredje stik skyldes blandt andet den smitsomme omikronvariant, der har givet en opblussen i antallet af smittede. Immuniteten efter andet stik har vist sig at være svagere mod varianten, men foreløbig data tyder på, at et boosterstik giver en bedre beskyttelse mod både smitte og alvorlig sygdom.

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle får deres tredje stik så hurtigt som muligt. De gør opmærksom på, at man ikke behøver at vente på en invitation i sin e-Boks, men at man kan bestille sin tredje vaccinationstid, så snart der er gået 140 dage siden andet stik.

Hvis du oplever at få beskeden om, at du ikke er tilmeldt et vaccinationsforløb, selvom du har modtaget en invitation eller opfylder kriterierne til tredje stik, så skyldes det muligvis en fejl. I dette tilfælde skal du kontakte din regionale hotline.