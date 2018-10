Der var to Kim Larsen mindeoptog - nu trækker det ene sig

På fredag skal der gås mindeoptog flere steder i landet for Kim Larsen. Også i Odense. Indtil tidligere i dag var der endda tale om to optog. Det skabte forvirring på Facebook.

Det ene optog er arrangeret af Mit Odense og eventfirmaet Empyreum Akademia. Det optog er planlagt til at skulle finde sted på fredag klokken 18.

Men et andet optog var på samme tid arrangeret af to private fra Odense, som ville afholde et mere uformelt arrangement og med kortere rute, så den var mere venlig for gangbesværede. Det arrangement skulle også have foregået på fredag, men i stedet klokken 19.30.

Det skabte forvirring på Facebook, hvor folk ikke kunne finde ud af, hvor arrangementet egentlig foregik og hvilket.

Både det ene og det andet arrangement blev skrevet til fra borgere, om hvorfor de to arrangementer ikke slog sig sammen.

Der er ingen dårlige miner, men vi ønsker ikke, at det skal være en kamp, så det er af ren respekt for Kim Larsen, og det sagen handler om. Tine Veje Klinge-Christensen, arrangør af nu-aflyst optog.

- Der er mange mennesker, der skriver til os og er forvirret over, hvorfor vi ikke slår os sammen, og ikke ved, hvilket event de skal tilmelde sig. Vi får flere beskeder i timen om det, siger Lotte Nielsen fra Empyreum Akademia, der står bag det store arrangement i samarbejde med Mit Odense.

Mange opkald om forvirringen

Men efter flere opkald omhandlende forvirringen, har Tine Veje Klinge-Christensen, der privat arrangerede det senere optog valgt at aflyse det mindre arrangement, som skulle have foregået klokken 19.30. Hun understreger, at det ikke er vores opkald fra TV 2/Fyn, der har fået hende til at aflyse.

- Der er ingen dårlige miner, men vi ønsker ikke, at det skal være en kamp, så det er af ren respekt for Kim Larsen, og det sagen handler om, siger Tine Veje Klinge-Christensen til TV 2/Fyn.

- Måske går det udover dem der havde tilmeldt sig arrangementet, men det ved vi ikke, når vi ikke ved, hvor mange der ville have været kommet, oplyser Tine Veje Klinge-Christensen til TV 2/Fyn.

Det er dette arrangement, som er aflyst.

- Vi håber, at det bliver en dag, hvor man kan glædes over de minder, som man nu har og, at det kan blive en god aften for alle, siger Tine Veje Klinge-Christensen.

Hun opfordrer dem, der var tilmeldt til sit eget mindre arrangement klokken 19.30, til at tage del i det store optog klokken 18 på fredag. Tine Veje Klinge-Christensen vil også deltage i arrangementet med sin kæreste.

Det store optog som løber af stablen på fredag klokken 18, holder fast i deres planer og ruter.

- Vi har selvfølgelig fra start håbet på, at vi alle kunne mindes i en stor flok, og det er vi naturligvis glade for kan lade sig gøre nu, og håber de andre tilslutter sig vores arrangement og mindes sammen med de andre, fortæller Lotte Nielsen, der er medarbejder hos Empyreum Akademia.