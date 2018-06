Fotoglade gæster koster blomsteravler penge

Mange gæster besøger i disse dage en blomstermark for at tage billeder. Men flere går ind på marken, og det har økonomiske konsekvenser for ejeren.

Mellem Kerteminde og Ladby ligger en blomstermark, som får en del ekstra opmærksomhed lige nu.

Marken er nemlig fyldt med farvestrålende lupiner, og det får mange til at svinge forbi marken til et billede.

- Der er utroligt mange, der kommer forbi og kigger, fortæller Rasmus Eriksen, der er driftsleder på Kejrup Gods, som ejer lupinmarken.

Og han forstår godt hvorfor så mange tager en tur til det violette blomsterhav.

- Selvfølgelig skal vi da dele sådan et skønt syn, vi har her, siger Rasmus Eriksen.

Det er jo et levebrød vi har Rasmus Eriksen, Driftsleder, Kejrup Gods

Men han har et problem. Nogle nøjes ikke med at kigge på blomsterne. De går også ind på marken og plukker endda nogle gange blomsterne. Og det betyder en mindre fortjeneste.

Frøene fra blomsterne skal nemlig høstes engang i juli og sælges videre så andre kan plante dem. Og for hver blomst der bliver plukket eller trådt i stykker mister Kejrup Gods penge.

Skilt sat op

For to dage siden var en blogger med mere end 60.000 følgere forbi for at tage billeder. Hun tog billeder af sine børn, som gik inde blandt blomsterne, og lagde dem ud på sin hjemmeside og instagram-profil.

- Det er vi ikke så glade for. Det er jo et produkt, vi skal leve af, og det er i forvejen en afgrød, som ikke giver det helt store frøudbytte. Så vi skal bruge så mange som muligt. Det er jo et levebrød vi har, forklarer Rasmus Eriksen.

Foto: Ken Petersen

Han frygter nu, at endnu flere vil gå ind på marken. Derfor har han taget konsekvensen og sat to skilte op i hver sin ende af blomstermarken.

- Jeg har udfærdiget et skilt for at oplyse om, at det er en privat ejendom, og at vi helst ikke vil have, at folk plukker blomsterne, så vi får et tab, siger Rasmus Eriksen.

En af dagens blomsterglade gæster er Liselotte Friis fra Odense. Hun forstår godt Rasmus Eriksens beslutning om at sætte et skilt op.

- Det burde han ikke skulle, fordi det er hans mark, og han ejer den. Der er ikke nogen, der skal gå ind på hans private område. Blomster skal stå i naturen, hvor de hører hjemme. Så må man gå til blomsterhandleren og bruge nogle penge. Man kan ikke stjæle fra landmanden, fortæller Liselotte Friis.

Rasmus Eriksen håber, at skiltet har en virkning.

- Jeg håber da et eller andet sted, at folk de vil respektere, at det (blomsterne, red.) er noget vi skal bruge og så bare tage et billede og nyde synet, siger driftslederen.

Når frøene fra marken er solgt videre forventer Rasmus Eriksen, at det kan omsætte for 45.000-60.000 kroner.