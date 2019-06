Fra det helligste sted på Tinderbox: - Min mavefornemmelse er rigtig god

Tinderbox åbner portene for titusindvis af festivalgæster torsdag klokken 12.

Der er fuldstændig styr på arrangementet i Tusindårsskoven, fortæller talsmand på musikfestivalen John Fogde, som TV 2/Fyn havde fået lov til at møde på scenekanten af Blå Scene, det helligste sted på Tinderbox.

- Min mavefornemmelse er rigtig god. Jeg er rigtig glad lige nu, siger John Fogde, der fortæller, at Tinderbox - selv om der fortsat arbejdes på at gøre festivalpladsen klar - er i mål med forberedelserne.

Neil Young går på scenen lørdag

Duran Duran, Sheryl Crow og Neil Young er blot nogle af de store, internationale navne, der skal stå på scenekanten og synge ud til de op mod 45.000 gæster, der forventes hver dag - torsdag, fredag og lørdag.

John Fogde peger på nogle af ting, der gør, at årets festival bliver noget helt særligt.

- Vejrguderne er glade for os. Vi får kæmpestore musikoplevelser. Der er også gode madoplevelser, cocktails og lækker indretning. At være her sammen med folk er det mest fantastiske, siger John Fogde.

Der er fortsat billetter til salg til årets festival, oplyser Tinderbox.