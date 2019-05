Regeringen til eksamen: Fra dumpet til topkaratér

Hvor godt har regeringen hjulpet Fyn?

Det spørgsmål skulle fire fynske folketingskandidater tirsdag svare på, da TV 2/Fyn inviterede til debat.

Når jeg ikke kan bestå regeringen skyldes, det at det på en lang række områder er gået den forkerte vej. Dan Jørgensen, folketingskandidat, Socialdemokratiet

Og karakterne spandt næsten lige så vidt, som de partier, der var med i debatten.

Ifølge Lars Christian Lilleholt, der er folketingskandidat (V) og energi-, forsynings- og klimaminister, har hans regering bestået med et 12-tal; den højeste karaktér på skalaen.

- Det har været fire helt fantastiske år for Fyn. Der er ingen regering, der nogensinde har gjort mere for Fyn, lyder det fra Venstre-manden.

Han henviser til udfasning af PSO-afgift samt udflytning af statslige arbejdspladser til Fyn.

Den høje karaktér går dog ikke igen hos SF og Socialdemokratiet, der var repræsenenteret ved folketingskandidaterne Karsten Hønge (SF) og Dan Jørgensen (S). De to røde kandidater giver henholdsvis 02 og 00 for regeringens arbejde for Fyn.

- Det er ikke helt ringe, men der er godt nok lang vej til, at de kan få en god karaktér, forklarer Karsten Hønge.

Han hæfter sig særligt ved, at regeringen har gennemført besparelser på uddannelsesområdet via omprioriteringsbidraget.

Ifølge Dan Jørgensen kan regeringen ikke bestå, fordi der har været for lidt fokus på klima.

03:42 Se debatten på tre minutter. Luk video

- Når jeg ikke kan bestå regeringen skyldes, det at det på en lang række områder er gået den forkerte vej. På det grønne område har i givet landbruget lov til at sprøjte løs. På elbils-området har I (regeringen, red.) heller ikke gjort nok, mener han.

Han anerkender dog Lars Christian Lilleholts arbejde.

- Du har været en god minister for Fyn, Lars, lød det fra socialdemokraten, der tilføjede:

- Du lytter altid, når man kommer med sager. Det skal du virkelig have ros for.

Ros fra støtteparti

Alex Ahrendtsen, folketingskandidat for Dansk Folkeparti, giver et syv-tal til regeringen.

- Regeringen har gjort det ganske godt, forklarer folketingskandidaten.

Han er særligt tilfreds med udvidelsen af fynske motorvej.

Men ifølge DF'eren har regeringen ikke været gode nok til at sende udlændinge hjem.

- Man har valgt at bruge kræfterne og pengene på en ghetto-indsats i stedet for det, der er bedst. Nemlig at sende udlændinge hjem. Det trækker ned, forklarer han.

Flere unge på erhvervsuddannelser

Det var ikke kun regeringens præstation, som de fynske folketingskandidater skulle debattere.

Undervejs gæstede Lars Jensen, direktør hos den fynske virksomhed Claus Andersen Rustfri Stål. Han fortæller, at virksomheden har en fyldt ordrebog, men problemer med at finde folk til at løse ordrerne.

Jeg har ikke set de store guldklumper komme på banen i dag Lars Jensen, direktør, Claus Andersen Rustfri Stål

Den problematik anerkender de fire folketingkandidater. Men deres løsningsforslag er vidt forskellige.

- Det er helt åbenlyst, at der er et problem, fortæller Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet.

Han ønsker ikke som DF at indføre et højere karaktérkrav på de gymnasielle uddannelser for at øge antallet af elever på erhversuddannelser.

- Du får ikke gode håndværkere ved at tvinge dem til at være det, mener han.

- Vi vil gerne tale erhvervsuddannelserne op, forklarer Alex Ahrendtsen.

Hos Venstre vil man placere nogle 10. klasser på erhvervsuddannelse for at øge de unges kendskab til uddannelserne.

SF's Karsten Hønge mener, at løsningen skal findes hos de ufaglærte, der i dag kan opkvalificeres.

Hos Claus Andersen Rustfri Stål er direktøren ikke imponeret over løsningsforslagene.

- Jeg har ikke set de store guldklumper komme på banen i dag. Det er kendt stof, og de bekriger lidt hinanden, forklarer direktøren.

Missede du dagens debat på Arkaden Food Market?

Frygt ej. TV 2/Fyn arrangerer en række debatter fordelt på Fyn. Næste debatmøde er på Campus Glamsbjerg torsdag den 9. maj klokken 17.45.

