Fra dur og mol til ret og vrang: Strikkeentusiaster hylder Carl Nielsen

Selv danmarkshistoriens største musikalske begavelser har brug for adspredelse. Komponisten Carl Nielsen fandt ro ved at strikke.

Carl Nielsen er ubestridt en af Danmarks største komponister. Musikken var hans liv og arbejde, men Carl Nielsen kunne andet end at lave smukke sange og sindrige symfonier.

Når arbejdet med musikken var for krævende, skiftede han dur og mol ud med ret og vrang - Carl Nielsen lagde noderne fra sig og strikkede.

Lørdag gjorde en række strikkeentusiaster komponisten kunsten efter i Nielsens fødehjem i Nørre Lyndelse, da strikkeaficionado Vithard Villumsen, der er kendt fra TV Syds Den Store Strikkedyst, holdt strikke- og mindfulnesskursus.

- Mærk hvordan maven og brystkassen bevæger sig i takt med åndedrættet, nærmest messer Vithard Villumsen mod de mediterende kursusdeltagere, der for en kort stund har lagt garn og strikketøj til side.

For det klassiske håndarbejde er forbundet med ro, hvis det skal være ordentligt.

- Når du strikker, så er du nødt til at være fokuseret på, hvad du gør. Skal jeg strikke en retmaske nu eller skal jeg strikke en vrangmaske nu? Hvordan gør jeg det her, så det bliver rigtigt? Så derfor hænger det uløseligt sammen, siger Vithard Villumsen.

Enlig hane i en strikkende hønsegård

Det er helt bevidst, at Vithard Villumsen lærer kvinderne at slappe af med strikketøjet lige netop her i Carl Nielsens hjem.

For små 100 år siden begyndte Carl Nielsen selv at strikke som en afstressende modvægt til arbejdet med de krævende symfonier.

Bertha Tharking fra Faaborg deltager i kurset, fordi hun kender Vithard Villumsens strikkeevner fra TV.

- Men jeg vidste ikke, at det gik ud på det her mindful. Og jeg vidste slet ikke, at Carl Nielsen han havde brugt strikning til at slappe af med, siger Bertha Tharking.

Men de strikker og slapper af, kvinderne, og den enlige hane i den strikkende hønsegård, Kim, der er vant til kvindeligt selskab, når strikkepindene er i gang.

- Det er jeg jo også i de strikkeklubber, hvor jeg kommer mange gange. Sådan er det jo bare, siger Kim Kenneth Krogh Madsen.

Og for Kim er det at strikke mere end bare ret og vrang.

- Det giver mig alt. Alt. Jeg slapper af med det, siger Kim Kenneth Krogh Madsen.

Maskulint at strikke

Strik helt af hedder strikke- og mindfulness-seancen, der domineres af flittige kvindehænder, men står det til Vithard Villumsen, kan mændene sagtens skifte skruetrækkeren ud med strikkepinden uden at miste mandigheden.

- Der er da ikke noget mere maskulint end en mand, der siger ’jeg passer på min natur, på min omkreds, på min familie ved at strikke trøjen selv’ fremfor at købe noget, der er rejst halvvejs rundt om jorden for at komme hertil, siger Vithard Villumsen.