Kommunalpolitik skal suppleres med landsdækkende politik. Det er ønsket, for 36-årige Araz Khan, der mandag blev valgt som ny folketingskandidat for Venstre i Odense Syd.

Araz Khan afløser Claus Houden, der i august trak sit kandidatur til Folketinget, på grund af sygdom.

Jeg synes, regeringen gør det godt for at forbedre Danmark på de globale og nationale udfordringer, og vi kan gøre det endnu bedre. Araz Khan, ny folketingskandidat for Venstre

- Jeg glæder mig utrolig meget til at kæmpe for en plads i Folketinget, oplyser Araz Khan i en pressemeddelelse.

På sin Facebook-profil oplyser den nye folketingskandidat, at det er ære for ham at blive valgt til kandidat.

- Det er mig en ære at få lov til at bidrage yderligere til demokratiet. En lang rejse fra flygtningedreng til folketingskandidat, men som jeg plejer at sige “I Danmark er jeg ikke født, men her har jeg hjemme” og den følelse styrkes yderligere med denne tillid, skriver den nybagte folketingskandidat på sin Facebook-side.

Araz Khan kommer oprindeligt fra Nordirak. Han kom til Danmark i en alder af otte år som flygtning.

I dag sidder han i Odense Byråd for Venstre, som suppleant for den sygemeldte Claus Houden. Araz Khan var med 530 personlige stemmer kun 29 stemmer fra at blive valgt direkte ind i byrådet.

Går til valg på beskæftigelse

Til daglige arbejder Araz Khan som afdelingsleder inden for beskæftigelsesområdet i Assens Kommune. Og det ønsker han at fokusere på i Folketinget.

- Jeg vil gerne være med til at sikre udviklingen – især på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet og uddannelsesområdet, lyder det fra Venstres nyeste kandidat.

Derudover tilføjer Araz Khan, at han er glad for den nuværende regering, som han gerne ville støtte.

- Jeg synes, regeringen gør det godt for at forbedre Danmark på de globale og nationale udfordringer, og vi kan gøre det endnu bedre, siger han.

Efter valget til folketingskandidat ser Araz Khan og resten af Venstre frem til det kommende folketingsvalg.

- Nu glæder vi os til at komme i gang med valgkampen til det kommende folketingsvalg, lyder det fra Birthe Kargaard, kredsformand for Venstre i Odense Syd.

Kommentator: Små chancher for at blive valgt ind

Selvom Araz Khan og resten af Venstre i Odense Syd ser frem til det kommende folketingsvalg, skal de ikke regne med at sikre en plads i Folketinget til den nye kandidat. Det vurderer TV 2/Fyns politiske kommentator, Jesper Buch.

- Selvom Odenses sydkreds er en god venstrekreds, så tror jeg ikke, at han har mange chancer for at komme i Folketinget. Det kræver nogle flere valgkampe, hvor han kommer ud og bliver mere kendt blandt vælgerne, lyder vurderingen, fra Jesper Buch, og tilføjer:

- Nu er Venstre jo ikke det parti, der trækker aller flest stemmer fra nydanskere.

Det kommende folketingsvalg skal finde sted senest den 17. juni 2019.