Fra jobløs akademiker til elektriker: - Det er ikke et skridt nedad

Ledigheden er høj blandt akademikerne i Odense. Og det har fået den 29-årige akademiker Brian Vith til at skifte jobprofil.

Mens nogle brancher kæmper for at besætte stillinger, findes der grupper af ledige, der kæmper for at finde et job.

Odense kæmper blandt andet med en høj ledighed blandt akademikere, HK’ere og 3F’ere.

De seneste tal viser, at Odense har den syvende højeste ledighed i landet. Lige nu er der omkring 1.000 ledige akademiker i Odense, skønner Kim Voss Jensen, der er regionschef for akademikernes a-kasse i Odense.

En af de akademikere, der har mærket til ledigheden på egen krop, er 29-årige Brian Vith. Efter at have afsluttet sin uddannelse i Idræt og Sundhed på Syddansk Universitet gik han arbejdsløs i et år, hvor han søgte job. Men han havde ikke heldet med sig.

Og hvad gør man så, når man er jobparat, men ikke kan få et job?

Brian Vith

Skiftede fokus

Det var jobcenteret i Odense Kommune, som hjalp Brian Vith med at komme i virksomhedspraktik, og dét fik ham til at ændre sin oprindelige job-prioritering fra et fokus på idræt til elektriker.

- Hvis ikke jeg skulle have gået idrætsvejen, ville jeg gerne have været elektriker, og så blev jeg sendt ud til EL-Team Fyn. Det kan godt være, at nogle føler, at man går et skidt nedad i niveau, men sådan ser jeg overhovedet ikke på det, siger Brian Vith.

Beskæftigelsesalliancens kampagne Ledigheden i Odense lå i juli 2018 på 5,2 procent. I samme måned var ledigheden på landsplan 3,9 procent. Dermed har Odense landets syvende højeste ledighed, og det tal er kun steget de seneste to år.



For at sænke ledigheden igangsætter Beskæftigelsesalliancen, der består af folk fra erhvervslivet, fagbevægelsen, uddannelsesinstitutionerne og Odense Kommune, virksomheder til at ansætte virksomhedspraktikanter.



Det viser sig nemlig, at hver tredje ledige, der har været i virksomhedspraktik, kommer i job efterfølgende.

For selvom udgangspunktet for den lediges virksomhedspraktik oftest vil tilpasses efter de kompetencer, man har med i bagagen, er det ikke ensbetydende med, at alternativer har en negativ effekt.

- Bare dét, at man har været afsted, viser jo en vilje til, at man gerne vil. Det er jeg helt sikker på vil være et plus, siger Kim Voss Jensen, der er regionschef for Akademikernes a-kasse i Odense.

Fra akademiker til elektriker

Efter den 29-årige akademiker havde kastet sig ud i virksomhedspraktik som elektriker i fire uger, har han nu taget hul på grundforløbet som elektriker.

Og på trods af de to uddannelsers niveauforskelle ser Brian Vith stadigvæk sin nye erhvervsuddannelse ligeværdig med sin akademiske.

- Det kan godt være, at niveauet i fagene som elektriker er lavere, men man skal stadigvæk følge med. Det er nogle helt andre fag, end det jeg kommer fra. Derfor kan niveauet for mit vedkommende ikke rigtig sammenlignes, forklarer den 29-årige akademiker.

Men før uddannelsen blev skiftet ud, blev der gjort store overvejelser.

Kim Voss Jensen, regionschef for Akademikernes a-kasse i Odense

- Nu skal jeg igennem fire års uddannelse, finde en læreplads og en masse andre ting, jeg skal starte forfra med. Men jeg vejede det op mod hinanden og blev enig med mig selv om, at det kunne betale sig i sidste ende. Og så ved jeg, at jeg har større chance for at få job bagefter, end der var med idrætsuddannelsen, fortæller Brian Vith.

Erhvervsuddannelse kontra videregående uddannelse

Efter Brian Vith blev færdig på Syddansk Universitet med sin bachelor i idræt og sundhed, gik han arbejdsløs i et år, hvor han søgte job.

- Jeg tror, det har noget at gøre med, at man også kommer ind og laver noget praktisk. I forhold til universitetsuddannelsen, hvor man sidder meget inde i teorilokaler, kommer man ved elektrikeruddannelsen meget mere ud og laver ting i praksis.

Uddannelsen, Brian Vith tager som elektriker, veksler mellem at være 20 uger i lære og 20 uger på skolebænken, hvor han har undervisning.

Et netværk af betydning

Virksomhedspraktik handler ifølge regionschefen for Akademikernes a-kasse i Odense også om andet end blot et flot eksamenspapir.

- Vi ved, at det er cirka halvdelen af de stillinger, der bliver ledige, som bliver slået op. Så netværk betyder meget. Det handler også om at komme ud at vise, hvem man er og ikke kun sende sit eksamensbevis, det er mindst ligeså vigtigt, fortæller Kim Voss Jensen.