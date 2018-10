Fra musik til dyr: Ny dyrskuechef skal stoppe tilskuerflugt

Grisevæddeløb, vrinskende heste, blanke brølende køer og enorme maskiner.

Verden udvikler sig hele tiden, og vi føler, vi har haft svært ved at følge med og få synliggjort, hvad vi har at tilbyde. Torben Povlsen, formand, Det Fynske Dyrskue

De fleste kender det efterhånden 136 år gamle fynske dyrskue for at holde godt fast i traditionerne. Men nu er dyrskuechef Gitte Nyberg Bech efter otte år på posten sagt op.

Dyrskuet skal forny sig.

Til at stå i spidsen for den proces står nu 48-årige Alex Nielsen. Han er netop ansat som dyrskuechef med første arbejdsdag mandag 22. oktober. Han skal vende vende publikumsflugten, dyrskuet oplevede i år.

TV 2/Fyn møder ham ude på dyrskuepladsen.

- Der kunne godt stå 15-20 vildmarksbad, folk kunne hoppe i, hvis det var det. Det kunne man da godt lave et eller andet ud af, siger Alex Nielsen og griner.

01:08 Det Fynske Dyrskues nye chef hedder Alex Nielsen. Han har første arbejdsdag mandag 22. oktober. Luk video

Ideerne er stadig løse, og egentligt vil han allerhelst slet ikke lufte nogen af dem endnu.

- Jeg tror, det er vigtigt, at jeg i første omgang får noget jord under neglene og får fundet ud af, hvad dyrskuet er nu. Jeg tænker, der er nogle ting i eventet, der er nu, der kan skaleres på, og der er nogle ting, vi kan tilføje, siger Alex Nielsen.

En af de ting, Alex Nielsen allerede nu ved, han gerne vil udvikle yderligere, er dyrskuets fødevaremarked.

- Hvis man har været rundt på de danske festivaller, så ved man, at det bliver mere og mere populært, og folk er vilde med lokale råvarer. Og der kan man sige, at der er Fyn mere end heldigt stillet, siger Alex Nielsen.

Besøgstal Det Fynske Dyrskue 2018: 44.000 besøgende.

44.000 besøgende. 2017: 57.000 besøgende.

57.000 besøgende. 2016: 58.000 besøgende.

58.000 besøgende. 2015: 53.000 besøgende.

53.000 besøgende. 2014: 50.000 besøgende.

50.000 besøgende. 2013: 50.000 besøgende.

50.000 besøgende. 2012: 52.000 besøgende.

52.000 besøgende. 2011: 58.000 besøgende.

58.000 besøgende. 2010: 46.000 besøgende.

46.000 besøgende. 2009: 63.000 besøgende.



Opgørelsen er baseret på avisartikler, hvor de forskellige års besøgstal er omtalt. Tallene er afrundet til nærmeste hele tusind.

Han kommer fra en stilling som spillestedsleder på et spillested i Herning, der hedder Fermaten. Et spillested, der på mange måder ligner spillestedet Posten i Odense.

Kunne man forestille sig, at du kombinerede musik med dyrskue?

- Man skal aldrig være lukket for nye ideer, og jeg ser da bestemt en mulighed for at lave events i eventen, siger Alex Nielsen.

Underskud på halv million

Alle ideer er på bordet. Intet er besluttet. Og det er der altså brug for.

Det fynske dyrskue er et af de årlige arrangementer, som samler allerflest fynboer. Men i år svigtede besøgstallet. Kun 44.000 gæster lagde vejen forbi.

Et svigt, som i runde tal kommer til at give foreningen bag dyrskuet et betydeligt underskud på mellem 400.000 og 500.000 kroner.

Det anslår dyrskuets formand Torben Povlsen. Regnskabet er ikke offentliggjort endnu. Men det er forventningen.

Derfor har dyrskueledelsen nu besluttet at ryste posen og gå i gang med at udvikle dyrskuet, så det bliver mere interessant for gæster.

- Verden udvikler sig hele tiden, og vi føler, vi har haft svært ved at følge med og få synliggjort, hvad vi har at tilbyde. Derfor genopfinder vi dyrskuet. Vi tager de gode ting, vi allerede har, og så krydrer vi dem med oplevelser, som kan lokke flere gæster herud, siger Torben Povlsen.

01:20 Kaj Jespersen har udstillet sine Hereford-køer på Det Fynske Dyrskue gennem 30 år. Han er glad for, at dyrskuet nu vil forny sig. Men han advarer også. Øget fokus på publikum må ikke gå ud over udstillerne. Luk video

- Vi skal lave nogle events på pladsen, som kan give folk nogle ekstra oplevelser. Det kan godt være noget musik. Vi har ikke lagt os fast på aktiviteterne endnu. Men det, der er vigtigt for os er, at alle aktiviteter relaterer ind mod dyrskuet.

Han forestiller sig også, at dyrskuet kan indeholde for eksempel foredrag:

- Vi vil gerne have, at folk bliver længere hos os, og der handler det om, at vi skal tilbyde nogle aktiviteter. For børnefamilierne kan det være hyrdehundene, der driver rundt med får. For de voksne kunne vi lave nogle små foredrag eller peptalks, siger Torben Povlsen.