Fra Odense til København på en time: Togdrømmen lever stadig

Trods valg af langsommere tog har S og SF ikke opgivet drømmen om rejsetider på en time mellem de store byer.

Drømmen om at sikre lynhurtige tog mellem Danmarks fem største byer lever i bedste velgående.

Sådan lyder det fra to af partierne bag Togfonden - en fond som med midler fra olieproduktionen i Nordsøen skulle sikre tog og infrastruktur, der kan bringe rejsetiden mellem København og Odense, Odense og Aarhus samt Aarhus og Aalborg ned på én time pr. strækning.

I dagens aftale om at sende indkøb af nye eltog i udbud er der i første omgang ikke lagt op til at købe de tog, som kan køre hurtigt nok på strækningerne.

Læs også Fejl betyder færre tog på Svendborgbanen

De nye tog kan køre 200 kilometer i timen, men det er ikke nok, hvis det kun skal tage en time, siger Socialdemokraternes transportordfører Rasmus Prehn.

- I togfondsforligskredsen har vi jo planen om timemodellen, og derfor er det helt afgørende, at der bliver mulighed for at købe tog ind, der kan køre hurtigere.

- Man skal op og køre mere end 200 kilometer i timen, hvis man skal leve op til timemodellen, siger han.

Alligevel er han fortrøstningsfuld, selv om valget er faldet på langsommere tog.

Med aftalen torsdag forpligter partierne sig nemlig kun til at købe 90 togsæt, og det kalder Rasmus Prehn fornuftigt, fordi der så er mulighed for at købe hurtigere tog senere.

- Vi har adgang til at købe en ramme af tog. Helt op til 250 tog, men man forpligter sig kun til 90, og det tror jeg er fornuftigt, for vi kan jo stå i en situation, hvor der kommer noget helt nyt på markedet, vi ikke havde forestillet os, som er bedre, og så hænger vi på en helt masse tog.

Læs også DSB afliver timemodellen: Ingen tog fra Odense til København på en time

Han hæfter sig desuden ved, at de tog, man nu køber, nærmer sig målet om en time mellem nogle byer.

- På nogle strækninger kommer fantastisk tæt på timemodellen allerede med de her tog. Men skal man helt i mål, skal der hurtigere tog til. Og dem har vi så mulighed for at købe, i takt med at infrastrukturen til timemodellen bliver klar, siger Rasmus Prehn.

SF's transportordfører Karsten Hønge mener også, at alle muligheder for at gennemføre timemodellen stadig er åbne.

Der er ifølge ordføreren to løsningsmodeller.

- Enten kan vi købe højhastighedstog, eller også kan vi lave yderligere hastighedsopgraderinger på strækningerne, så togene kan køre 200 kilometer i timen på en større del af strækningerne. Det er få ekstra minutter, der skal hentes, siger Karsten Hønge.

Den kontrakt, der udbydes nu, vil forpligte DSB til at købe cirka 90 tog, der kører 200 kilometer i timen og yderligere give en option på op til i alt cirka 200 tog.

Det vil derfor være muligt at vælge for eksempel 150 af disse tog og cirka 50 højhastighedstog, som der er brug for til at køre timemodellen med højhastighedstog, foreslår Karsten Hønge.