Fragtskib er stødt på grund i Lillebælt

Knap tre kilometer syd for Bågø er fragtskibet Darwin stødt på grund. Umiddelbart er der ingen tegn på, at skibet er blevet skadet ved grundstødningen.

Det 75 meter lange fragtskib, Darwin er gået på grund ud for øen Årø i Lillebælt. Grundstødningen er sket på en position stik vest for Assens og knap tre kilometer syd for Bågø.

Forsvarets Operationscenter fik meldingen om grundstødningen lørdag klokken 18.00, hvor en borger på Årø meddelte, at et skib er gået på grund øst for øen, skriver Ekstra Bladet.

- Vi tjekker det, og ganske rigtigt kan vi se, at han ikke kommer til at rykke sig nogen steder og har siddet fast i halvanden time, siger Klaus Thing Rasmussen, vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter, til avisen.

Tjekket for olie og alkohol

Ifølge websiden Marine Traffic var Darwin på vej fra Hamborg til Kolding. Den rejse kan godt komme til at trække ud.

- Vi har meddelt kaptajnen, at vi tilbageholder skibet. Det betyder, at han ikke må sejle videre, før vi har undersøgt det, så vi er sikre på, at det ikke spilder olie for eksempel.

Sidst på aftenen lørdag er der dog intet der tyder på, at skibet lækker olie, oplyser Forsvarets Operationscenter til Ekstra Bladet.

Der har desuden været politi ombord på Darwin for at foretage afhøringer. Politiet har dog ikke fundet tegn på, at alkohol har været årsag til grundstødningen.

Skibet, der sejler under den caribiske østat Antigua og Barbudas' flag, ligger søndag morgen fortsat på samme position, som ved meldingen om grundstødningen.