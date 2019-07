Fragtskib gået på grund i Lillebælt

Et fragtskib på vej fra Parnu i Estland til Kolding er lørdag morgen omkring klokken fem sejlet på grund i Lillebælt ud for Assens. Det viser hjemmesiden https://www.marinetraffic.com, der overvåger skibsfarten.

Pressevagten ved Forsvarskommandoen bekræfter at skibet er gået på grund.

Ifølge pressevagten er det lige nu ved at blive undersøgt, om der er kommet hul i skibet, og om der skulle være olieudslip.

Vagten fortæller, at det ikke er en redningsaktion, der er tale om.

- Vores MAS-enhed er ved at undersøge, om der er gået hul nogen steder, og om der skulle være nogen grund til, at det ikke skal have lov at sejle videre, siger pressevagten.

MAS står for Maritime Assistence Service, og det er den enhed, der bliver tilkaldt, når der sker blandt andet olieudslip, brand eller eksplosion om bord, kollisioner og grundstødninger.

Skibet er sejlet på grund på Bågø Flak.

Ingen nødsituation, intet olie

Den vagthavende befalingsmand hos Forsvarets Operationscenter fortæller til TV 2/Fyn, at der ikke har været noget olieudslip i forbindelse med grundstødningen.

Marinehjemmeværnsfartøjet Herkules var i området, da fragtskibet stødte på grund, og det kunne derfor hurtige komme ud til skibet for at undersøge, at der ikke var sket olieudslip. Den opgave er nu færdiggjort, fortæller den vagthavende befalingsmand.

Da det ikke er en nødsituation, er det en sag mellem skibet og dets forsikringsselskab at komme fri, fortæller den vagthavende.

- Vores assistanceenhed holder selvfølgelig løbende kontakt med dem, siger han.

Skibet, der er lastet med træpiller, skal i havn i Kolding, når det er blevet trukket fri. Her skal der foretages en inspicering af skroget, fortæller den vagthavende.

- Det sidder vist ret godt fast derude, og det er højvande. De tager sandsynligvis noget af fragten ud, inden det skal trækkes fri, men det er en sag mellem dem og forsikringsselskabet, siger han.

Skib på grund ved Bogø Flak ved Assens, Fyn. @forsvaretdk tilbageholder rutinemæssigt skibet for at sikre, skroget er tæt. Uden sammenhæng er redningshelikopter fra @forsvaretdk på øvelse i området. #dkforsvar — Forsvaret (@forsvaretdk) July 20, 2019

Artiklen opdateres ...

