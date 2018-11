Det blæser på Storebælt: Fraråder kørsel med vindfølsomme køretøjer

Blæsevejret er dagen igennem taget til, og fordi vinden kommer fra stik syd, står den direkte på tværs af Storebæltsbroen.

Det har nu fået A/S Storebælt til at fraråde kørsel over broen for bestemt køretøjer i de næste to døgn.

Det er især høje, lette køretøjer, for eksempel campingvogne og lettere lastbiler, der kommer til at mærke konsekvenserne af blæsten. De advares mod at køre over broen de næste 48 timer, altså helt frem til fredag eftermiddag, hvor vinden ifølge DMI’s prognoser igen vil aftage.

Eksempler på vindfølsomme køretøjer Bil med campingvogn Bil med anhænger

Lastbiler med meget let last, for eksempel isolering

Tomme, lette lastbiler

Busser

Varebiler Kilde: storebaelt.dk Se mere

Allerede onsdag formiddag nåede vindhastigheden op på 15 meter i sekundet, hvilket fik Storebælt til at udsende første varsel om mulige ændringer af de trafikale forhold.

Det fik samtidig Storebælt til også at sænke den anbefalede hastighed for øvrige køretøjer til maksimalt 80 kilometer i timen.

Vinden tager til

Vinden tager ifølge prognoserne til i løbet af dagen, hvilket kan bringe hastigheden over broen endnu længere ned.

- Vi forventer, at vinden sidst på eftermiddagen vil nå op over 20 meter i sekundet. Lige nu er der ikke udsigt til, at broen bliver lukket helt, men anbefalet hastighed for øvrige køretøjer vil så være 50 kilometer i timen, skriver Storebælt på sin hjemmeside.

Storebælt vil løbende informere om ændringer via store infotavler før sidste afkørsel på begge sider af broen.

Udviklingen kan også følges på Storebælts hjemmeside, hvor de løbende vil opdatere om situationen.

