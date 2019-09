Rygeostens Dag: Fredag går det løs i røg og damp

Hele Flakhaven omdannes fredag eftermiddag til et gigantisk fødevaremarked. SPIS! Odense Food Festival afholder SPIS!-Madmarked. Her kan du smage og købe fynske specialiteter og opleve en række gastro-aktiviteter for hele familien.

Rygeostens Dag fejres sammen med alle de øvrige fynske specialiteter. Her i artiklen kan du se en oversigt over, hvad der kommer til at foregå hos TV 2/ Fyn.

Bliv ambassadør

Vi håber, at mange af jer vil kigge forbi og blive ambassadører for rygeosten. I artiklen her kan du tilmelde dig som ambassadør til Rygeostens Dag på fredag:

Fredag den 13. september kan du blive bærer af den eksklusive rygeost-pin, hvis du melder dig som ambassadør. Du kan hente din pin mellem klokken 14 og 18 på Flakhaven i Odense hos TV 2/ Fyn, hvor blandt andet Preben Dahl og Signe Ryge er til stede.

Lær at ryge din egen rygeost

På Rygeostens Dag kan du blandt andet få gode fif til hjemmerygning af ost fra en af de mejerister på Fyn, som lever et liv i røg og damp fra de mange rygeoste, som han dagligt producerer: Jørgen Hoff fra Gundestrup mejeri. Han afholder workshop, hvor du bare skal møde op med godt humør og en beholder til at fragte din nyrøgede ost hjem i.

Der er få pladser tilbage, og du kan læse mere og melde dig til her i programmet.