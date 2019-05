Ældre vil bo sammen i fællesskaber: - Frede og jeg bestemmer vores naboer

Der er planer om at bygge nye seniorbofællesskaber i blandt andet Nyborg og Odense, hvor der allerede er lignende byggerier i gang i Gartnerbyen i Bolbro, i Bellinge og ved den gamle papirfabrik i Dalum.

Læs også Eksperter: Fællesskaber for ældre kan mindske behovet for hjemmepleje

Pladserne i de nuværende seniorbofællesskaber er få og eftertragtede. Det fortæller Kirsten Österlin fra seniorbofællesskabet Skibhus Skovly, hvor der bor 24 ældre i 16 boliger. Her er ventelisten det seneste års tid steget fra 70 til 90 personer.

Det er dog ikke nummeret på ventelisten, der afgør, om man får en af de eftertragtede boliger i Skibhuskvarteret.

00:45 Kirsten Österlin og Frede Jensen viser rundt i fællesrummet. Video: Morten Grundholm Luk video

Det er Kirsten Österlin og seniorbofællesskabets formand, Frede Jensen, der afgør, hvem der får lov at flytte ind, når der - omtrent hvert andet år - bliver en bolig ledig.

- Det er os, der afgør, hvem der flytter ind. Vi er meget afhængige af, hvem der flytter ind, så vi har samtaler med dem, siger Kirsten Österlin til TV 2/Fyn.

Motiveret ansøgning

Potentielle lejere skal sende en motiveret ansøgning for at blive taget i betragtning til en af de ledige boliger.

- Nogle gange vælger vi enlige. Andre gange vælger vi par, fortsætter Kirsten Österlin, der understreger, at et af kravene er, at de er fysisk aktive, så de - hvis de får lov at flytte ind - kan deltage aktivt i seniorbofællesskabets mange aktiviteter.

Seniorbofællesskaber Et seniorbofællesskab er et mindre ejendomsområde, der typisk består af 15-20 boliger med en fælles bestyrelse. Lejerne er som regel over 50 år og har ikke hjemmeboende børn. Det er bestyrelsen, der afgør, hvem der må flytte ind, når en bolig bliver ledig. Der kan bo både enlige og par. Se mere

00:41 Hver torsdag spiller fem af seniorbofællesskabets beboere dart. To gange om året afvikler de turneringer. Video: Morten Grundholm Luk video

I Skibhus Skovly er der eksempelvis madklub, dartklub og festudvalg, og der skal blandt andet passes stendige, have, fælleshus og andre fælles opgaver.

Flere fællesskaber på vej

Det vigtigste er, at man forstår, at det er anderledes end at bo til leje i en traditionel ejendom, lyder det fra seniorbofællesskabet.

- Man skal være interesseret i et fællesskab, og man skal forstå, at folk er forskellige. Vi betaler dog alle husleje, og der er ingen, der er over eller under andre i bofællesskabet, fortæller Kirsten Österlin.

Seniorbofællesskaberne er populære for tiden. 80.000 danskere over 55 år overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste par år, viser en undersøgelse fra Realdania. Ventelisterne til mange af de eksisterende seniorbofællesskaber er lange, da der kun er cirka 7.000 boliger i seniorbofællesskaberne på landsplan.

Yderligere seniorbofællesskaber kan være på vej i Odense i fremtiden. By- og Kulturudvalget skal tirsdag i næste uge diskutere, om der skal bygges endnu flere seniorbofællesskaber i Odense - denne gang er det på Middelfartvej i Bolbro, der skal tages stilling til. Inden det kan nå at blive bygget, åbnes 40 nye seniorboliger i Gartnerbyen i Bolbro.