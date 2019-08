Fredelig sommer for de fynske livreddere

De foreløbige opgørelser viser, at sommeren 2019 har budt på langt færre opgaver for de fynske livreddere end i sommeren 2018, hvor sommeren da også bød på ekstraordinært godt badevejr.

TrygFonden Kystlivredning har på Fyn livreddere i Kerteminde og Christiansminde ved Svendborg.

De såkaldte aktionstal for Trygfondens Kystlivredning viser, at der indtil nu i 2019 ikke har været en eneste livreddende aktion, hvor det vurderes, at en eller flere personer var i livsfare. Sidste år var der tre livreddende aktioner. To af dem var i Kerteminde og én ved Christiansminde.

- Jeg er positivt overrasket over, at der har været så få livreddende aktioner i år. Vi har haft mange gode badedage, og der har også være dage med fralandsvind som normalt skaber problemer, siger Michael Iwersen, der er uddannelsesleder i TrygFonden Kystlivredning.

Antallet at førstehjælpsaktioner er også faldet markant. Sidste år måtte livredderne hjælpe med for eksempel snitsår, bistik, dehydrering eller forstuvninger 342 gange mod bare 81 gange i år.

Mest travlt har der været i Christiansminde, hvor der blev foretaget 65 førstehjælpsaktioner, mens livredderne satte ind med førstehjælp 16 gange i Kerteminde.

Det samlede aktionstal for 2019 er dog steget en anelse fra 3264 til 3267 i år. Men tallene dækker også over oplysende indsatser og forebyggende indsatser, hvor der samlet set har været en marginal stigning denne sommer.

- Tallene viser også, at vores forebyggende arbejde virker. Måske er der en sammenhæng mellem det stigende antal oplysende indsatser og antallet af livsreddende aktioner, siger Michael Iwersen.