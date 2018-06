Freja slås under vandet

Det er en fysisk sport, og hvis du ikke kan komme over, at du lige får lidt knubs, så er det ikke din sport

Sådan siger Freja Jakobsen ganske køligt om sporten undervandsrugby. Hun er 23 år og angrebsspiller i klubben Tudserne. Det har hun været de seneste tre år.

Og lidt knubs, det får man altså. For som i rugby over vandet, er det helt okay at være fysisk.

To hold bestående af seks spillere skal kæmpe om at få en tung bold i et mål formet som en spand, der er placeret mellem tre og en halv og fem meter under vandoverfladen.

I kampen om point er det ikke tilladt at slå, kradse, hive badebukserne af hinanden, bøje imod led, kvæle, holde i målet og sparke alt for hårdt, men derudover må man gerne gå til hinanden.

- Der er ikke nogen, der er kommet alvorligt til skade, mens jeg har spillet, siger Freja Jakobsen, men tilføjer efter en pause:

- I hvert fald ikke så alvorligt, at de ikke er kommet tilbage efter en måned.

Sådan ser målet ud, der her står 360 cm under vandoverfladen. Foto: Jonas Bertelsen