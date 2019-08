53-årig skød og sårede betjent: Varetægtsfængslet indtil september efter nyt grundlovsforhør

Tirsdag den 30. juli blev en betjent skudt og såret af en 53-årig mand ved en politiaktion ved Bjerreby på Tåsinge. Manden, der skød betjenten, fik selv skudt det meste af kæben af ved aktionen.

Derfor har han ikke før nu været rask nok til at blive fremstillet i grundlovsforhør.

Men fredag formiddag kontaktede OUH anklagemyndigheden og oplyste, at den 53-åriges helbred ikke længere var til hinder for, at et grundlovsforhør kunne afholdes.

- Af retssikkerhedsmæssige årsager, skal han inden for 24 timer fremstilles for en dommer, således at han har mulighed for at blive gjort bekendt med og eventuelt kommentere på grundlaget for varetægtsfængslingen, siger Brian Dybdahl, der er anklager i sagen.

Artiklen forsætter under videoen.

00:50 Video: TV 2 og Local Eyes Luk video

Den 53-årige blev 31. juli varetægtsfængslet in absentia. Det vil sige, at han ikke var tilstede til retsmødet, da dommeren traf beslutningen. Da han nu er rask nok blev sagen altså igen stillet for en dommer fredag.

Manden blev ført ind i retten i en hospitalsseng. Han nægtede sig gennem sin advokat Michael Meyn skyldig.

Læs også Såret gerningsmand i koma: Afsoner varetægtsfængsling fra hospitalssengen

Dommeren besluttede, at den 53-årige fortsat skal være varetægtsfænglset indtil 4. september. Han vil fortsat være varetægtsfængslet i surrogat. Det betyder, han ikke vil sidde i et arresthus, men derimod være indlagt på et hospital.

- Nu fortsætter politiet efterforskningen, og hvis den ikke er afsluttet inden 4. september, så vil der højst sandsynligt være et retsmøde om, hvorvidt fængslingen skal forlænges, oplyser anklager Brian Dybdahl.

Den 53-årige er sigtet for drabsforsøg mod en betjent og trusler mod to unge mænd. Straffen for drabsforsøg går fra fem år indtil livstid.

Læs også Ramt ved politiaktion: Fik det meste af kæbepartiet skudt af

Episoden skete ved Bjerreby på Tåsinge, hvor den 53-årige havde forskanset sig med våben. Han skød mod og truede to personer på sin adresse. Politet blev tilkaldt klokken 13.13. Herefter forsøgte de at komme i kontakt med manden via en forhandler og få ham til at komme ud af huset.

Omkring klokken 16.30 blev der affyret skud. Den 53-årige skød mod en betjent, der blev ramt i underarmen med et projektil.

Den 53-årige blev efterfølgende selv ramt af en af politiets skytter. Manden blev ramt i hovedet og fik det meste af underkæben skudt af. Efterfølgende blev han lagt i kunstigt koma på OUH.

Artiklen opdateres ...