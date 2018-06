Fremtidens forstad er nået til finalen

Fire projekter fra tre arkitektfirmaer er udvalgt til finalen om Faaborg-Midtfyn Kommunes ambitiøse plan om, at få 1.200 nye borgere til den nordlige del af kommunen.

Efter flere års veltilrettelagt tilløb er fire projekter nået til finalen om "Fremtidens Forstad" ved Årslev og Sdr. Nærå.

Således skal de fire projekter slås om at forløse Faaborg-Midtfyns Kommunes ambition om inden 2030, at tiltrække 1.200 nye borgere til området der ligger attraktivt tæt på Odense.

Områdets borgere er i forvejen kendetegnet ved stærke, inkluderende fællesskaber og med naturområdet Tarup Davinde i baghaven, tog, motorvej og cykelsti til Odense. Det gør området til et attraktivt bosætningssted for mennesker, der både vil storbyen og naturen, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

I samme pressemeddelelse siger borgmester Hans Stavnsager (S) blandt andet:

- De mennesker, der bor her, har på få år skabt et levende og urbant mødested i byens nedlagte skofabrik, Polymeren, der i dag summer af liv fra morgen til aften. Arkitekterne er blevet bedt om at komme med bud på, hvordan en sådan perle og et eksempel på fantasi, fællesskaber og bæredygtighed kan udkrystallisere sig i en moderne bymidte og bydel i det, vi betegner som fremtidens forstad.

To i én-konkurrence

Faktisk er der to konkurrencer i én. Således har to gange fem hold arkitekter tegnet deres bud på, hvordan en ny bæredygtig bydel kan se ud. Og hvordan en ny bydel skal samle Årslev og Sdr. Nærå.

Udvælgelsen er kulminationen på tre års arbejde og hvor kommunalbestyrelsen i indeværende budgetår har afsat 5,9 millioner kroner.

De fire projekter som nu skal vejes og vurderes yderligere er lavet af Arkitema, Tegnestuen Vandkunsten og Holscher Nordberg Architecture and planning. Sidstnævnte er udvalgt i begge konkurrencer: "en ny bæredygtig bydel" og "en ny bydel".