Drømmekage støtter Børns Vilkår: Freya og Josefine bager for en god sag

Torsdag fyldes 269 institutioner i Region Syddanmark med lækkert bagværk, når rekordmange børn fra hele landet bager for at støtte Bag for en Sag. Igen i år støtter projektet Børnetelefonen hos Børns Vilkår.

Lillebæltskolens SFO i Middelfart er en af de institutioner, som deltager, og de har i de seneste uger haft travlt i køkkenet.

- Vi støtter op om det gode formål, hvor vi bager og sælger for at støtte Børnetelefonen, siger Kamilla Lindholm som er skolepædagog ved Lillebæltskolen.

En nødvendig sag

Bag for en Sag er årligt tilbagevendende begivenhed, som er blevet afholdt siden 2005. De penge der indsamles går til Børnetelefonen. Tal fra Børns Vilkår viser, at 80.000 børn sidste år deltog, og der blev indsamlet mere end to millioner kroner.

- Sidste år havde Børnetelefonen knap 50.000 samtaler med børn, der havde brug for en voksen at tale med. De indsamlede penge går til, at flere børn kan komme igennem, udtaler Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, i en pressemeddelse.

Begivenheden får ikke bare de danske børn i køkkenet for at bage. Det kan også være en måde at engagere børn i at hjælpe andre børn.

- Vi har gjort meget ud af at fortælle børnene, at det er for at støtte børn, der ikke har det så godt, siger Kamilla Lindholm.

Alle hjælper til

Kamilla Lindholm fik onsdag god hjælp i køkkenet af de to veninder Freya og Josefine, som går i første klasse.

Selvom det for alle aldre er meget fristende at smage på den nybagte drømmekage, så er der ingen tvivl om, hvad kagerne skal bruges til.

- I morgen (torsdag, red.) er det Bag for en Sag, og der kan man købe boller og kager, forklarer Josefine Deleuran og uddyber:

- Pengene går til et godt formål.

Sidste år fik Lillebæltskolens SFO solgt alle kagerne. Selvom der bagt nok til at sælge 500 stykker kage, så tror man igen på udsolgt.

- Vi har bagt mere i år, da kagerne blev solgt meget hurtigt sidste år. Der var meget stor opbakning fra forældre, og det håber vi også i år, fortæller Kamilla Lindholm.