Friluftslivsfestival: Vind fik vikinger til at aflyse

Ollerup Friluftslivsfestival kom ikke helt som planlagt fra land lørdag formiddag.

Der var programsat sejlads med vikingeskibet Lindheim Sunds fra Rantzausminde Havn og ud på Svendborgsund, men aktiviteten blev aflyst på grund af for meget vind.

Samtidig blev kajaksejladsen ved Ballen Havn aflyst.

På programmet er også træklatring på Den frie Lærerskole, kajaksejlads ved Ballen Havn, mountainbike på Skovhuggeren på Skovmarksvej i Stenstrup og fugletur med afgang fra træskulpturen Sædemanden på Den frie Lærerskole.

Dertil kommer foredrag, loppemarked og workshops.

Se det fulde program i detaljer herunder:

Læs også Frivillige er afgørende for ny fynsk gadefestival

Program for Ollerup Friluftslivsfestival

Obs! - Sejladsen med vikingeskibet Lindheim Sunds og kajaksejlads ved Ballen Havn er aflyst.



Træklatring på Den frie Lærerskole

Hvor: Hængekøjetræet ved spisesalen på Den frie Lærerskole

Hvornår: Kl.10.00-15.30. Der er mange reb i træet, så når der er plads ved et reb, kan man komme op. Husk solide sko/løbesko.

Hvordan: Vi sørger for alt udstyr og instruktion.



Kanosejlads på Hvidkilde Sø

Hvor: Græsplænen foran Hvidkilde Slot. Kom gerne på cykel, da der er meget få P-Pladser til biler.

Hvornår: Kl.10.00-15.30, der sejles i intervaller på 45 minutter, der inkluderer instruktion i sikkerhed og sejlads. Vi sørger for alt udstyr, inkl. svømmeveste.

Hvordan: Der sejles i grupper med 9-10 både, hvor der er en instruktørbåd, som viser vejen, laver kanolege og står for sikkerheden.



Mountainbike på Skovhuggeren

Hvor: Nærmest adresse, Skovmarksvej 40, 5771 Stenstrup

Hvornår: Kl.10.00-15.00

Kl.10.00-10.45 kan begyndere få instruktion i mountainbike på sporet.

Kl.11.00-11.45 kan øvede køre med en garvet instruktør og få hints og tips til bedre kørsel.

Kl.12.00-12.45 kan begyndere få instruktion i mountainbike på sporet.

Kl.13.00-13.45 kan øvede køre med en garvet instruktør og få hints og tips til bedre kørsel.

Hvordan: Du kan enten medbringe egen cykel eller låne en af Ollerup Gymnastikhøjskoles mountainbikes. Du betaler 50 kr. for at køre dagen via Mobilepay.

Læs mere på: http://skovhuggeren.com/



Fugletur

Hvor: Afgang fra træskulpturen Sædemanden på Den frie Lærerskole

Hvornår: Kl.12.00-13.00 & kl.14.00-15.00

Hvordan: To erfarne ornitologer tager deltagerne med på en fugletur i den nærliggende Åmose. Vi sørger for kikkerter, men medbring gerne din egen.



Foredrag

Kl.10.00-10.45: Didaktisk netværk for friluftsundervisere og praktisk fra efterskoleverdenen ved Jesper Lind Nielsen.

Kl.11.00-11.30: Alene på tur. Foredrag med billeder ved Mikkel Wamberg

Kl.12.00-12.45: Nikolaj Rud Sørensen & Jesper Larsson fortæller om DGI-projektet: Hold hjernen frisk

Kl. 13.00-13.30: Klatring for alle – Lærerskolens træklatringsprojekt for handicappede ved Bent Hansen

Kl.14.00-15.00: På eventyr med Tonni Frandsen.

Kl.15.00-15.45: Uddeling af Friluftslivspris med foredrag af prismodtageren.



Friluftsloppemarked

Hvor: Den frie Lærerskole

Hvornår: Kl.16.00-18.00

Hvordan: Alle interesserede kan få en gratis bod, hvor dekan sælge/bytte deres friluftslivsudstyr. Hvis du vil have en bod, så kontakt bent@fabulatoriet.dk



Åbne workshops/boder

• Madkonkurrencer

• Madlavning på Trangia (stormkøkken med sprit)

• Lav din egen panini på bålet.

• Byg med rafter

• Køb øl, vand, kaffe og kager til rimelige priser



Friluftsbanket

• Kl.19.00 er der friluftslivsbanket for hjælpere og gæster.

• Maden er lavet på bål med masser af kærlighed og finesse.

• Pris: 75 kr. for ikke-hjælpere/instruktører

• Tilmelding senest kl.12.00 på dagen.