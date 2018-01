Friluftsrådet: Gasledning truer friluftslivet i Lillebælt

Friluftsrådet Fyn-Nord og Trekantområdet frygter, at gasledningen, Baltic Pipe, får uoprettelige konsekevenser for den nyligt udpegede Naturpark Lillebælt.

Baltic Pipe, der skal føre gas fra Nordsøen til Polen, kommer efter de nuværende planer til at gå tværs igennem det område, som Friluftsrådet udpegede til Naturpark Lillebælt i december 2017.

Friluftsrådet Fyn-Nord og Trekantområdet mener, at det kan få alvorlige konsevenser for naturen og friluftslivet i området, og det har de skrevet i et høringssvar til Miljøstyrelsen.

- Vi er meget bekymrede over planerne om at lade gasledningen gå igennem naturparken. Alene gravearbejdet, der er forbundet ved at lægge ledningen, kan få uoprettelige konsekvenser for naturen og de unikke friluftsoplevelser, man i dag kan finde i området, siger Søren Larsen fra Friluftsrådet Fyn-Nord.

Foreslår en anden lnjeføring og mindre gravearbejde

Søren Larsen peger på, at Lillebælt er meget dyb og har kraftig strøm. Det giver risiko for, at gravearbejdet kommer til at sprede ler- og sandpartikler i et stort område med ødelæggende konsekvenser for undervandslivet.

Derfor foreslår Friluftsrådet, at ledningen føres uden om Naturparken, og at den bliver anlagt som stenrev i stedet for at blive gravet ned i havbunden.

Stenrev har stor værdi som levested for både dyr og planter.

Vi håber ikke, at naturen og friluftslivet bliver offer for de økonomiske og storpolitiske interesser, der er i sagen. Søren Larsen, Friluftsrådet Fyn-Nord og Trekantområdet.

Naturen må ikke blive offer for storpolitiske interesser

Formålet med Baltic Pipe er at gøre Polen uafhængig af gas fra Rusland, og derfor har den storpolitisk interesse i EU.

Men alligevel må etableringen ikke hastes igennem, mener Søren Larsen:

- Vi håber ikke, at naturen og friluftslivet bliver offer for de økonomiske og storpolitiske interesser, der er i sagen. Naturpark Lillebælt er alt for vigtig for både planter, dyr og ikke mindst de store rekreative værdier, som både lokalbefolkningen og turister nyder godt af, siger han.

Flere fynske og jyske kommuner samt en række privatpersoner protesterer over linjeføringen.

Her skal Baltic Pipe ifølge planerne krydse Lillebælt

Sådan skal Baltic Line ifølge planerne krydse hele Fyn