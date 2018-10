Overskud er spist væk: Friluftsspil har minus på 130.000

Der er økonomisk krise hos Nordfynsspillene, der har gjort tallene op efter sommerens populære Shrek-forestilling.

Regnskabet viser et underskud på 130.000 kroner.

- Det går hårdt ud over vores professionelle stolthed i bestyrelsen. Vi sætter en ære i at have styr på de her ting, og det har vi ikke haft, udtaler Max Hansen, der er bestyrelsesformand for Nordfynsspillene.

Vi har ædt det overskud, vi lavede året før. I bogstaveligste forstand. Max Hansen, bestyrelsesformand

Læs også Musicalen Shrek indtager Otterup med bøvs, prut og skønsang

Udmeldingen kommer efter, at alt ellers så særdeles opløftende ud for institutionen. Shrek-forestillingen solgte 4.676 billetter, og det fik Max Hansen til at spå om "meget sorte tal" i et interview med Fyens Stiftstidende.

- Vi havde armene over hovedet. Vi havde noget, alle talte om, og vi blev ved med at sælge billetter, udtaler Max Hansen i dag, hvor virkeligheden er en anden.

Indtægterne er spist væk

En markant del af Nordfynsspillenes udgifter er gået til forplejning af personalet.

- Medlemmerne havde en ordning i forhold til bespisning, der viste sig at være meget populær, fortæller Max Hansen.

- Det har vist sig at være rigtig dyrt for os. Vi havde ikke kørt tallene helt igennem i forhold til, at det kunne koste os 80.000 kroner på den konto alene.

Læs også Kim Larsen arbejdede før sin død på biografi - den udkommer snart

Max Hansen peger på, at intentionerne ellers var gode.

- Vi syntes, vi havde haft et rigtig godt år før da, og det skulle medlemmerne mærke, forklarer han.

- Men vi har ædt det overskud, vi lavede året før. I bogstaveligste forstand, desværre.

En anden stor pengesluger i regnskabet er en flytning, Nordfynsspillene foretog i 2018.

Får ikke konsekvenser for kvaliteten

Bestyrelsesformanden lover, at det uventet dårlige regnskab ikke får konsekvenser for scenens produktioner.

- Selve stykket kommer ikke til at blive påvirket. Vi kommer til at køre med samme kvalitet på lyd, lys og kostumer. I stedet skærer vi ned på personalepleje og de ting, der er rare at have, siger Max Hansen.

Læs også Scoop: Fynsk udstilling åbner på historisk ø i New York

Nordfynsscenens forestilling i 2019 er allerede planlagt.

På deres hjemmeside kan man se, at det er klassikeren 'Cats', publikum kan opleve på Stadionvej i Otterup.