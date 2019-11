Dagens Fantastiske Fællesskab: Frisamfund på vandet

Sådan her beskriver ArkiPirata sig selv i deres indstilling:

Vores formål er at skabe en alternativ livsstil i samfundet, hvor alle har muligheden for at lære at bygge med træ, metal, elektronik, mekanik og så videre. Så er folk ikke så afhængige af af andre, når deres ting går i stykker og skal repareres eller bygges.

Vi fremmer DIY og upcycling i en tid, hvor forbrug er blevet en global katastrofe.

Vi underviser lokalsamfundet i, hvordan man lever med selvforsyning og uden skrald. Vi arrangerer skraldeindsamlinger og workshops. At vi bor på vandet er også afgørende for vores samfund, fordi det både udgør transporten og en livsstil, hvor vi kan rejse helt uden fossile brændstoffer.

Hvor holder I til?

Projektet startede i november 2018 med købet af en 20 meter lang, 75 år gammel fiskerbåd ved navn Frydenstrand. Det er blevet vores førsteprioritet at renovere og reparere hende og at finde en passende havneplads.

Frydenstrand, eller moderskibet, som vi kalder hende, er blevet central for fællesskab. Vi har fælleskøkken, fællesrum og værksted med værktøj og materialer ombord.

Vi har også for nyligt købt en lastbil, så vi kan flytte og indsamle materialer.

Ud over moderskibet har vi en flåde bestående af fem både, som er i gang med at blive renoveret, og de kan flytte events, workshops og DIY mentaliteten far havn til havn.

Hvordan er I organiseret?

Helt uden hierarki. Vi træffer beslutning baseret på konsensus, og alle har lige stor indflydelse.

Vi er en NGO og nonprofit organisation bestående af sejlere, kunstnere, tømrere, cirkusartister, mjsikere, frivillige og aktivister fra hele Europa og verden, som har samlet os for at skabe projektet Arkipirata i fællesskab.

Vi vil bringe musik, events, cirkus og kunst til havne både tæt på og langt væk og bruge opmærksomheden til at være vært for workshops om genbrug og et øko-bevidst liv blandt lokale aktivister, nysgerrige mennesker og alle andre, som er interesseret i at gøre en forskel for en bedre verden.

Hvorfor skal I vinde prisen?

Med truslerne om klimaforandringer, forhøjede vandstande i verdenshavene og ødelæggelsen af miljøet og uddøende arter, repræsenterer ArkiPirata en alternativ model baseret på fællesskab. Vores metoder muliggør en minimalistisk livsstil og kreative løsninger.

Hvad skal prisen bruges til, hvis I vinder?

Hvis vi vandt 100.000 kroner, ville vi kunne udvide vores samfund til hele Europa. Vi kunne finde en plads ved vandet, hvor vi kunne tilbyde gratis havneplads til nogen, som er interesseret i at sejle eller at lære at sejle. Vi ville få plads til at skabe workshops og skabe endnu flere events og muligheder for, at resten af verden kan blive dygtiggjort indenfor upcycling og det at leve på en måde, hvor man gør mindst mulig skade på Jorden.

Besøg ArkiPirata på Facebook og se et indslag fra TV 2 ECHO her.

Indstillingen er oversat fra engelsk af TV 2/ Fyns redaktion.