Frisk mælk, brød og frugt på vej til Odenses udsatte

Torsdag morgen rullede en varevogn ind på parkeringspladsen ved Café Paraplyen i Odense.

Indvendigt var der fyldt med nedkølede og friske fødevarer som mælk, brød og frugt. Alt sammen skulle deles ud til seks væresteder, herberger og døgninstitutioner i Odense til glæde for byens socialt udsatte.

Dermed åbner FødevareBanken en fast rute, hvor deres varevogn hver torsdag kører rundt i Odense og uddeler overskydende fødevarer.

- Vi er rigtig glade for, at de (FødevareBanken, red.) er kommet til Odense, og vi kan være en del af det, så vi kan være med til at bekæmpe madspild, og det kan komme vores gæster til gode her i caféen, fortæller Marianne Kragmann, der er daglig leder af Café Paraplyen, som er ét af de steder, der har indgået et samarbejde med FødevareBanken.

FødevareBanken forddeler hver dag året rundt cirka tre ton overskudsmad. Det svarer til 7.600 daglige måltider, som ellers ville være gået tabt. Marianne Kragmann er derfor ikke i tvivl om, at de friske fødevarer betyder en kæmpe forskel for caféens gæster.

- Det betyder, at vi kan tilbyde nogle billigere retter til folk. Det betyder også, at vi kan være med til at overraske gæsterne, fordi der er overraskelser i FødevareBankens bil, forklarer Marianne Kragmann.

Mindsker madspild

Maden, som FødevareBanken deler ud, får de leveret gratis af producenter som Arla, Aarstiderne, Unilever og Netto, som de af den ene eller anden grund har det til overs. Eksempelvis hvis fødevarerne er datomærket forkert, eller en producent har produceret for meget.

Karen-Inger Thorsen, der er direktør for FødevareBanken, glæder sig over, at Odense nu også er dækket af FødevareBanken.

- Det er en rigtig vigtig landsdel at få med i FødevareBanken, fordi vi ønsker at komme ud til alle dem, der har brug for det. Og at vi kommer til Odense i dag er faktisk rigtig stort, siger Karen-Inger Thorsen.

Fødevarerne, der bliver delt ud, er alle friske og har ikke overskredet holdbarhedsdatoen. Pålæg, mælk, grøntsager og alt andet, som FødevareBanken deler ud, transporteres af frivillige i nedkølede varevogne, så fødevaresikkerheden er i top.

Udover Odense har FødevareBanken også en rute i Middelfart, som det eneste andet sted på Fyn. Men ifølge direktøren kan flere steder på Fyn også snart se frem til at modtage friske fødevarer fra FødevareBankens varevogn.

- Vi får rigtig mange varer, og vi vil rigtig gerne nå længere ud. Så jeg forestiller mig, at vi i løbet af næste år kommer til Svendborg og Nyborg, fortæller Karen-Inger Thorsen.

Hun opfordrer derfor også fødevareproducenter til at kontakte FødevareBanken, hvis man gerne vil samarbejde med dem.