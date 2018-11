Frit lejde for elskrot: Kære fynbo, vi har brug for din hjælp!

Kære fynbo, vi har brug for din hjælp. Til et forskningsprojekt.

Hvis du tropper op på din lokale genbrugsplads søndag den 18. eller 25. november, så er der stor chance for, at du møder enten en forsker eller studerende fra Syddansk Universitets forskningscenter for cirkulær økonomi.

Forskerne vil gerne blive klogere på, hvad der får os til at smide elektronik ud. Fra artiklen.

På genbrugspladserne i Faaborg, Svendborg, Villestofte i Odense og Assens (i Assens samler de ind om lørdagen, red) står forskerne klar til at tage imod dit elskrot.

Det sker som et led i kampagnen Frit Lejde, som TV 2/Fyn og Syddansk Universitet står bag.

Forskerne vil gerne blive klogere på, hvad der får os til at smide elektronik ud.

Ofte er det elektronik, der lander i burene på genbrugspladserne nemlig slet ikke i stykker. Så hvad er det så, der får os til at kassere vores el-apparater?

00:18 Hjælp forskerne og aflever dine kasserede el-apparater. Se her, hvilke fynske genbrugsstationer, der er med i projektet. Luk video

Det er det spørgsmål, forskerne forsøger at finde svar på.

Målet med projektet er at finde ud af, hvad der skal til for, at vi beholder vores elektriske apparater lidt længere. For eksempel ved at genbruge dem. Eller i højere grad reparere dem, hvis de er i stykker.

Hjælp forskerne Kunne du genbruge mere?

Hjælp forskerne og udfyld deres spørgeskema her.

Det er vigtigt for klimaet, at vi forlænger vores elapparaters levetid.

For når det kommer til elapparater - i hvert fald mange af dem, og især telefoner og bærbare computere - så ligger klimabelastningen i produktionen af dem. Når først de er i brug, belaster de ikke klimaet synderligt. Derfor er det vigtigt, at apparaterne er i brug så længe som muligt.

Du kan læse meget mere om kampagnen og forskningsprojektet Frit Lejde her på siden.