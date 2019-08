Ny ejer afsløret: Fritidscenter Midtfyn åbner igen

Over sommeren har de store bygninger fra det konkursramte Fritidscenter Midtfyn stået tomme. Men de kan igen besøges af midtfynske borgere, når de åbner dørene op under navnet Idrætscenter Midtfyn.

Sparekassen Sjælland-Fyn har muliggjort åbningen med en solid kapitalindsprøjtning, og fremover vil Fritidscenter Midtfyn i Ringe blive en selvejende institution.

En ny bestyrelse på fem lokale midtfynboere skal sørge for at give Idrætscenter Midtfyn nyt liv. Centret åbner igen 1. september.

En unik mulighed

Faaborg-Midtfyns Kommune har solgt centret for cirka 11 millioner kroner, og dermed løsriver Idrætscenter Midtfyn sig for de kommunale lænker og bliver til en selvejende instituition.

Den nye bestyrelsesformand, Martin Andreasen, der til daglig er International Sales Manager, ser på projektet med stor begejstring.

- Det har været helt afgørende for os, at centret, som er et fantastisk aktiv for hele det midtfynske område, lever videre og udvikler sig med tiden. Vi har fået en fantastisk mulighed med overtagelsen af centret, som vi nu vil lægge os i selen for at løfte bedst muligt, fortæller Idrætscenter Midtfyns bestyrelsesformand, siger Martin Andreasen i en pressemeddelelse.

Lokal redningspakke

Sparekassen Sjælland-Fyn i Ringe har gjort projektet muligt med økonomisk støtte og filialdirektør, Jan Svenssen, kommer til at sidde i den nye bestyrelse.

-Vi kommer til at bruge rigtig mange kræfter på at bringe centret godt videre og håber derfor, at alle borgere og brugere af stedet vil modtage det i den ånd: At vi sammen kan fastholde og udvikle et unikt center her i Ringe, siger Jan Svenssen i en pressemeddelelse.

Ifølge den nye bestyrelsesformand, Martin Andreasen, har den økonomiske støtte afgørende betydning for, at det nye Idrætscenter Midtfyn ikke lider samme skæbne som Midtfyns Fritidscenter.

- Vi har haft meget fokus på at have det rigtige økonomiske bagland i ryggen denne gang, og det bliver muligt med Sparekassen Sjælland-Fyn. Vi føler os sikre på, at den løsning vi kommer med nu, bliver mere lukrativ for alle parter, siger Martin Andreasen til TV2/Fyn.