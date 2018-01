Frivillig kok: Jeg gør det for at glæde

De hjerneskadede beboere på bostedet, Munkehatten, i Odense får normalt mad fra det kommunale storkøkken, men en gang om måneden bliver de forkælet af en frivillig kok.

En gang om måneden besøger Casper Andersen, som er kok på Hotel Aarup Kro, bostedet, Munkehatten, for medfødt hjerneskadede i Odense for at lave mad sammen med beboerne.

Onsdag stod menuen på burgere med chokoladebudding til dessert.

- Det er rigtig hyggeligt, og burgeren smager godt, siger Andreas Roshøj, som bor på Munkehatten.

Casper Andersens besøg på bostedet har stået på siden efteråret, og han gør det for at glæde:

- Jeg gør det for at glæde beboerne og gøre det godt for dem, så de også kan se, at der kan laves ordentlig mad.

Han lægger dog ikke skjul på, at han også selv får noget ud af det:

- Jeg får en enkelt friaften, hvor jeg kan komme lidt tidligere hjem til min kone og børnene, så det er selvfølgelig også derfor, siger han.

Og så er der selve oplevelsen:

- De er jo søde og rare, og de hygger sig, så det er lige så meget til glæde for os som for dem, siger Casper Andersen.

Frivillighed vinder frem

I det hele taget gør bostedet Munkehatten flittigt brug af frivillige til at give beboerne noget ekstra, som de kommunale budgetter ikke giver mulighed for.

Blandt andet kommer en løbeklub og løber en tur med beboerne, der kommer besøgshunde hver uge, og en motorcykelklub giver en tur i sidevogn en gang i mellem. Børnene i den lokale børnehave og skole kommer også forbi for eksempel for at synge sammen med beboerne eller holde fastelavn.

- De får en oplevelse ud over det sædvanlige, og så føler de sig indraget - altså inklusion i samfundet, siger social- og sundhedsassistent på Munkehatten, Helle Hølmkjær.

Hun fortæller, at det meget handler om at udnytte de ansattes netværk for at skaffe frivillige, for det er en vigtig opgave:

- Frivillige er et godt supplement til os. Der er heldigvis rigtig mange med store hjerter, som gerne vil hjælpe og bidrage, siger hun.

Mette Hejesen, der er afdelingsleder på Munkehatten fortæller, at det kræver en del arbejde over ganske lang tid at skaffe frivillige, der vil give beboerne noget ekstra:

- Vi har lagt et stort stykke arbejde i det, og det tager nogle år, inden vi når til at få fat i nogen, siger hun.