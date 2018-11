Frivillige flygter fra Beredskab Fyn: Det er katastrofalt

Den var gal for et år siden - og det er den stadig.

I hvert fald hvis du spørger de frivillige hos Beredskab Fyn.

- Vi kaldte situationen af det frivillige beredskab på Fyn katastrofalt. I dag er situationen desværre endnu værre.

Sådan lyder de frivilliges råb om hjælp i et brev sendt til Beredskabskomminsionen onsdag den 31. oktober.

Vi er desperate. Dem, der har sagt op, er blandt de frivillige, som altid er den sunde kerne, der dukker op, når der er brug for dem Lucie Stampe Vangsgård, tidligere frivillig ved Beredskab Fyn

For et år siden kaldte de situationen for kritisk, frustrerende og opslidende, og nu et år efter kalder de deres egen situation ved Beredskab Fyn for stressende, frustrerende og forvirrende.

De frivillige mener blandt andet, at de er kraftigt underbemandet, at de ikke får tilstrækkelig uddannelse, at de er uønsket, og at de mangler udstyr som for eksempel hjelme og tøj til indsatserne, som de rykker ud til.

Problemerne er mange, når man læser det åbne brev fra de frivillige, og klonklusionen er klar:

- Vi føler os svigtet af ledelsen, og vi har mistet tro på, at ledelsen ønsker de frivillige som en del af Beredskab Fyn, står der i brevet.

Flere har sagt stop

De frivilliges situation har ifølge Lucie Stampe Vangsgård, der selv var frivillig ved Beredskab Fyn og er kvinden bag brevet, fået 15 personer til at sige stop og forlade Beredskab Fyn.

Vi har gjort en helt masse for de frivillige siden vi fik brevet sidste år Mogens Bjerregaard, direktør for Beredskab Fyn

- Vi er desperate. Dem, der har sagt op, er blandt de frivillige, som altid er den sunde kerne, der dukker op, når der er brug for dem, siger Lucie Stampe Vangsgård til TV 2/Fyn.

- Vi var underbemandet for et år siden, og det er vi så endnu mere nu. Jeg sagde op i går.

Lucie Stampe Vangsgård fortæller, at det i værste fald kan komme til at betyde, at der ikke er nok frivillige til at sikre vejene for ambulancer, når der er store kriser på Fyn. Og sandsække i forbindelse med storm og oversvømmelser kan risikere ikke at komme ud til borgerne på Fyn.

- Mange af de frivillige har ikke fået førstehjælpskursus, og det kan jo have en stor betydning, slår hun fast.

De frivillige ved Beredskab Fyn har skrevet et åbent brev om hjælp. Foto: Frivilliges brev til Beredskabskommisionen

En overraskelse

Brevet fra de frivillige kommer som en overraskelse for beredskabsdirektøren, Mogens Bjerregaard.

- Vi har gjort en helt masse for de frivillige siden vi fik brevet sidste år, fortæller han til TV 2/Fyn.

Da ledelsen fik det åbne brev fra de frivillige sidste år, kunne godt se, at de havde nedprioriteret de frivillige i en periode op til brevet.

Det rammer ikke borgerne på Fyn Mogens Bjerregaard, direktør for Beredskab Fyn

- Vi lagde os ikke fladt ned sidste år, men mange af de frivilliges punkter i brevet var berettiget, og derfor igangsatte vi også en indsats, fortæller Mogens Bjerregaard.

Blandt andet blev der i januar sat en undersøgelse i gang, som skulle undersøge de frivilliges vilkår.

Den endte med at blive til en rapport, som ifølge Beredskab Fyn fik dem til at fokusere mere på de frivillige blandt andet ved at give dem nyt tøj og andre materieller.

Derfor kommer det også bag på direktøren, at det stadig ser så slemt ud som det gør.

Ingen betydning for fynboerne

Beredskabsdirektøren ønsker at understrege, at der absolut ikke er nogen grund til bekymring ude blandt fynboerne.

- Det rammer ikke borgerne på Fyn, siger han til TV 2/Fyn og fortsætter:

- De frivillige er ikke dem, som slukker brande eller rykker ud til 1-1-2-opkald. Og derfor skal fynboerne ikke bekymre sig.