Frivillige fra Dansk Folkeparti truet mens de hængte valgplakater op

Lørdag klokken 12 blev EU-valgkampen officielt sat i gang, og siden da har det været tilladt at hænge EU-valgplakater op i lygtepæle landet over.

Men fire frivillige fra Dansk Folkeparti i Odense fik en yderst ubehagelig start på valgkampen, da de var i færd med at hænge valgplakater op på Nyborgvej i Odense.

Her blev de nemlig tre gange udsat for trusler, mens de hængte plakater op for Dansk Folkepartis kandidater til Europaparlamentet.

Fyns Politi bekræfter episoden, som nu er ved at blive efterforsket.

- Mændene siger, at Dansk Folkeparti ikke er velkomne i området, og at deres plakater vil blive revet ned. Derefter vælger de fire frivillige hjælpere at forlade stedet. Det er en trusselssag, og der er optaget en rapport omkring det, som vi efterforsker på, forklarer vagthavende ved Fyns Politi Kenneth Taanquist.

- Pil det lort ned

TV 2/Fyn har været i kontakt med én af de frivillige fra Dansk Folkeparti, som var vidne til episoden lørdag eftermiddag, men som ønsker at være anonym.

Hun forklarer, at der var i alt tre episoder, hvor de følte sig utrygge, mens de hængte plakaterne op i området omkring Nyborgvej og Korsløkkeparken i Odense.

De to første tilfælde drejer sig om to mænd, som uafhængigt af hinanden siger til de frivillige, at de “ikke er velkomne her”, og at de skal pille plakaterne ned.

Maskeret mand med køllelignende genstand

Det er dog den tredje episode, som for alvor gjorde indtryk på de frivillige fra Dansk Folkeparti.

Kort forinden havde kvinden hentet sin søn, som indtil da havde sovet middagslur i kvindens bil.

- Min kæreste forlader gruppen for at gå op og holde øje med bilen, som holder 50-100 meter derfra. Da han går fra gruppen, kommer der en fuldt maskeret mand frem fra blokkene og råber “pil det lort ned, eller vi smadrer jer!”

- Jeg siger, at vi gerne må hænge plakaterne op, men han svarer, at vi ikke er velkomne. Han siger igen “pil det lort ned, eller jeg smadrer jer!”

Ifølge kvinden havde den maskerede mand en køllelignede genstand i den ene hånd, som han pegede på gruppen med. Det er også noteret i politiets rapport om hændelsen.

- Han peger på os med staven og siger: “Vær glade for, I havde et barn med, ellers havde jeg smadret jer.”

Herefter forlader de frivillige fra Dansk Folkeparti stedet og kontakter politiet.

Vækker vrede i DF-toppen

Dansk Folkepartis fynske folketingsmedlem Alex Ahrendtsen er vred over episoden, som de frivillige fra partiet har været udsat for.

- Jeg synes, det er noget svineri. Det er helt almindelige mennesker, som bruger deres fritid på at hænge plakater op. Hun har sit barn med, og de hænger plakater op på offentlig vej. Jeg håber, politiet får fat på dem, siger Alex Ahrendtsen.

Episoden sker samme dag som der blev kastet sten ind ad vinduet i det hus i Odense, hvor byrådsmedlem Susanne Crawley (R) bor med sin familie.