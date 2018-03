Frivillige maler mel i møllen

Egeskov Møllelaug drives af frivillige, som både maler mel og dyrker fællesskabet i og udenfor møllen.

Når vinden blæser, bliver der malet mel. Når der er vindstille, går tiden med vedligeholdelse og rundvisninger. Dét er alt sammen opgaver, der bliver varetaget af 15 frivillige. Det er frivillige, som både finder livsglæde i at være sammen med andre mennesker, ognyder at kunne bidrage til byens infrastruktur.

På møllens broloft står næstformand for Egeskov Møllelaug, Svend Andersen, der fortæller om laugets frivillige fællesskab.

- Medlemmerne står for rundvisning, når der kommer besøgende, og som noget nyt er vi også begyndt at male mel, siger næstformand.

Det skal dog mindst blæse otte meter i sekundet, før der kan males mel på møllen.

Læs også Flere frivillige hjælper kommunerne

00:47 Her kan du se, hvordan der normalt males mel. Luk video

Sammenholdet af betydning

- Vi får tiden til at gå på en fornuftig måde. Samtidig får vi også brugt hinanden. Det giver mig fantastisk meget, fordi jeg har savnet det sociale fællesskab, efter jeg holdt op med at arbejde. Man kommer jo ikke afsted hver dag, når man ikke har et arbejde og møder andre folk, siger Svend Andersen.

Hver dag er der omkring tre til fire personer, som mødes i møllen. Derudover er der rundvisninger for alle lige fra børnehaveklasser til pensionister.

- Jeg har lært en masse dejlige mennesker at kende. Vi mobber hinanden rigtig meget, men på en kærlig måde. Der er meget socialt, og vi mødes indimellem også privat, siger Karen Cortes, der er medlem af fællesskabet.

Det sociale, er noget det trofaste medlem Anna Hansen, kan nikke genkendende til, men lauget bidrager også med noget andet.

- Udover det sociale hjælper vi jo også byen. Jeg kom ind i fællesskabet, fordi min mand var håndværker, og han kom her, og så blev jeg automatisk slæbt med. Det er simpelthen så hyggeligt, siger Anna Hansen.

På kværnloftet skal hørsækkene med korn trilles op i kværnen. Imens de 120 kilo tunge sække trilles, fortæller Bent Hansen, hvorfor han startede som medlem.

Jeg var tilfældigvis i Brugsen, hvor de spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at hjælpe til i møllelauget. Det ville jo betyde, at jeg kom ud iblandt mennesker og fik noget socialt, som jeg har manglet, fortæller Bent Hansen.

Læs også Fællesspisning samler lille fynsk by: - Det skaber relationer

Et gammelt håndværk

- Det, jeg blev rigtig fascineret af, var de gamle samlinger, som er her. Der er jo ingen, der kan lave de samlinger i dag som nyudlært. Nu fåes tingene færdigproduceret. Dét her er virkelig tømrerarbejde, siger Bent Hansen.

- Der er en god atmosfære, når vi arbejder. Vi laver noget på en gammel maskine, som man kan kalde møllen. Det synes vi jo er sjovt. Vi kan lave noget, der både kan bruges og sælges. Det er gamle håndværk og fællesskabet, der er prikken over i'et, siger Torben Rasmussen.

Næstformanden opfordrer også unge mennesker til at blive en del af fællesskabet. Ellers frygter han, at det blot er et spørgsmål om tid, før viden om møllen helt forsvinder.

- Der er ikke særlig mange mennesker, der har viden om, hvordan møller fungerer i dag. Derfor håber vi på at få nogle unge mennesker med ind i fællesskabet, hvor vi kan give vores viden videre. Hvem skal ellers vise det frem for de næste generationer. Vi vil selvfølgelig gerne have håndværkere, men vi kan bruge alle folk, fortæller Svend Andersen.

Egeskov Møllelaug starede i år 2005 og har 15 medlemmer i alt.

Læs også Færre fynske frivillige giver sløj indsamling til fattige