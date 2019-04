Kæmpe forløsning i Lundeborg: Frivillighed får købmandsbutik til at genåbne

En gruppe frivillige i Lundeborg gik januar 2018 sammen for at forløse drømmen om at genåbne en købmandsgård i byen. Nu, næsten halvandet år senere, er købmandsbutikken endelig blevet en realitet.

- Vi har jo længe kunnet mærke, at behovet for en købmandsgård i butikken har været der. Der er langt til de nærmeste supermarkeder, derfor er det enormt vigtigt, at vi endelig har åbnet denne her butik, siger Kenneth Arndrup, som er formand for foreningen Købmanden i Lundeborg.

Lundeborg har i 13 år været uden en købmand, og dét har beboerne savnet. Frivillige kræfter i byen har startet en forening, der har arbejdet målrettet på at få deres købmandsbutik tilbage igen.

- Vi har gået og gejlet hinanden op i meget lang tid. Og hold da fast, hvor er jeg glad og stolt i dag, men jeg føler også en helt speciel taknemmelighed for alle dem, som har været med til det her, siger Kenneth Arndrup.

Ikke bare en hvilken som helst købmandsbutik

I en tid hvor mange butiksindehavere må dreje nøglen rundt, er det opsigtsvækkende, at der nu åbner en købmand i Lundeborg - men ifølge formanden er der flere årsager, der gør, at det kan lade sig gøre.

- Den er etableret og drevet af et helt andet grundlag - nemlig ydmyghed. Vores udlejer er også meget, meget flink. Vi har næsten ingen husleje, fordi de kan se bymæssig fordel i, at der er en købmand her. Butikken kommer jo til at skabe en masse liv, siger formanden.

Købmandsgården bliver kørt og drevet af 40 frivillige, som alle kommer til at drive butikken på skift - og med frivillige bliver lønbudgettet ikke presset. Der er blot en enkelt ansat, som får løn.

- Vi værner meget om Lundeborg, og mener jo nærmest, at det er hele verdens navle - så selvfølgelig skal vi have en købmand her. Det er en stor dag, at vi endelig får en købmand, siger Hanne Hegaard, som er en af de mange frivillige i købmandsbutikken.

Hele byens projekt

Der har været godt og vel 180 sponsorere, som alle har købt sig ind på projektet. De har været med til at gøre det muligt, at Lundeborg nu har en købmandsbutik. Og når næsten alle i den lille by også har lagt enten penge eller kræfter i projektet, giver det et helt særligt sammenhold, mener de frivillige.

- Det er jo virkelig et projekt, hvor hele byen har stået sammen. Det er jo ikke bare en butik - den skaber noget sammenhold. Vi har jo også et hyggehjørne i butikken, hvor vi kan være sociale og sladre lidt, siger en glad Hanne Hegaard.

De frivillige er også årsagen til, at lige netop denne her købmand overlever, mener formanden for foreningen Købmanden i Lundeborg.

- Det hele betaler sig tilbage. Alle de frivillige kræfter, som kommer til at holde butikken i live, får også noget ud af det. Jeg tror på, at der kommer flere mennesker til byen, når vi har en købmand. Hele byen får noget ud af det i form af turister og flere tilflyttere, siger Kenneth Arndrup.