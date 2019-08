Frøbjerg Festspil satser på nyere musicals

Høj musik og hurtige dansetrin. Prøverne til Frøbjerg Festspils sommerforestilling er gået ind i den sidste etape. Årets forestilling tager os tilbage til 80’erne med ’Footloose – The Musical’.

I ’Footloose’ følger vi den unge fyr Ren, der flytter fra storbyen til en mindre by. Her får han sig lidt af et kulturchok, for det viser sig, at hverken høj musik eller dans er lovligt i byen. Det sætter han sig for at gøre noget ved – og så bliver han forelsket.

Selvom forestillingen tager udgangspunkt i en film fra 1984, er den ifølge instruktør og kunstnerisk leder ved Frøbjerg Festspil, Carsten Friis, i høj grad stadig aktuel.

- Historier om kærlighed bliver aldrig uaktuelle. Men den her forestilling handler også om, at man bruger religion til at begrænse på grund af en personlig sorg. Og så er den yderst relevant i forhold til den højredrejning, der er inden for de kirkelige samfund i USA lige, siger han.

Satser på yngre forestillinger

Siden sidste år, hvor Frøbjerg Festspils sommerforestilling var ’Saturday Night Fever’, har festspillet satset på yngre forestillinger, end de tidligere har haft.

- Vi har en fornemmelse af, at det er ved at være tid til, at vi prøver at introducere en ny slags forestillinger, som ikke nødvendigvis er spillet så mange gange før. Vi tror på, at hele den musikalske del også er vigtig at sprede ud, så det bliver en ny type musicals, vi spiller, så der er knald på hele vejen igennem, siger Carsten Friis.

Holdet bag har dog været bange for, at satsningen ville skræmme den ældre del af publikum væk. Men det har ifølge Carsten Friis ikke været tilfældet.

- Det handler jo om at underholde, så hvis de kommer ind og får et energiboost, så hygger de sig. Og i 80’erne var de unge. Der stod de selv og gav den fuld gas på dansgulvet og fik nogle bajere, så på den måde et det måske et glædeligt gensyn, siger han.

Fra amatør til professionel

For Cristopher Rørmose, som har den ene af to hovedroller, er årets musical ganske særlig. Det er sidste gang, han står på scenen som amatørskuespiller. Fra midten af august starter han på Musicalakademiet i Fredericia. En drøm, han for alvor fik på de skrå brædder i Frøbjerg.

- Det, Frøbjerg Festspil kan, er, at de kan være med til at motivere og udfordre unge mennesker. De kan skabe nye talenter, som vælger at gå i den retning, som jeg gør, siger Cristopher Rørmose.

Ifølge Cristopher Rørmose er der ingen tvivl om niveauet i Frøbjerg Festspil.

- Jeg synes, at niveauet er oppe at måle sig med det professionelle, siger han.

Til næste år kan gæsterne igen glæde sig til velkendt musik, når ’Midt om natten’ bliver udført på højen i Frøbjerg.

