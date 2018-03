Fynsk café søger konfirmand til gratis fest

Det er muligt at søge konfirmationshjælp flere steder. Hos Fru Nielsens Take Off går man skridtet videre og giver en hel fest væk.

Der skal være fest i Fru Nielsens Take Off i H.C. Andersen Airport den 8. april. Gæsterne er bare ikke inviteret endnu.

Daglig leder Tina Krogh har fået et afbud den 8. april. Derfor er der nu hul i kalenderen og i stedet for at holde fri, forærer hun festen til en konfirmand.

- Vi har besluttet at donere festen til en familie, der er trængt enten økonomisk, på grund af sygdom, eller som af andre årsager ikke har overskud til at holde en fest for en konfirmand, fortæller hun til TV 2/Fyn.

- Vi har for nogle år siden holdt et lignende arrangement, og den familie blev så enormt glad. Det er det hele værd at se den her glæde, så der var ingen tvivl om, hvad vi gjorde i år, da afbuddet kom. Det betyder så lidt for os at holde den ekstra fest, når vi er i gang.

Derfor søger Tina Krogh og resten af personalet i lufthavnens selskabslokaler gæster til en konfirmationsfest, og der er kun få krav til ansøgerne.

Gæsterne skal nemlig kun medbringe konfirmanden og familiens bedste humør. Derudover har Fru Nielsens Take Off besluttet, at festen skal gives til en fynsk konfirmand.

- Når ansøgningerne er kommet ind, kigger vi på, hvor vi kan gøre den største forskel, siger Tina Krogh.

Ansøgningen skal sendes til takeoff@frunielsenskoekken.dk senest den 18. marts. I mailen skal du skrive, hvorfor netop din familie skal holde fest i Fru Nielsens Take Off.

Konfirmationshjælp

Flere hjælpeorganisationer, fonde og kommuner tilbyder ligesom ved juletid hjælp til familier, der skal holde konfirmationer i foråret.

En af de foreninger, som giver støtte til konfirmationer er Dansk Folkehjælp.

Dansk Folkehjælp har tidligere lavet et pilotprojekt på Lolland Falster, men i år er det for første gang blevet muligt at søge for alle i hele landet.

- Vi har modtaget 1.210 ansøgninger, men vi har desværre kun midler til at hjælpe 200, fortæller generalsekretær Klaus Nørlem fra Dansk Folkehjælp til TV 2/Fyn.

Konfirmationshjælpen består af et gavekort på en værdi af 2.000 kroner, der kan bruges til indkøb af tøj til konfirmanden, ting til festen og eller gaver.

Det er desuden også muligt at søge støtte gennem Statsforvaltningen. I 2018 hjælper man her med op til 3.612 kroner per konfirmand.

