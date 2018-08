Frustreret Inge ved populært blomstersalg: Hvem tog min hortensia?

Det er ikke unormalt, at kunderne stjæler fra hinanden, når Blomsterfestivalen holder udsalg. Det bekræfter plantesalgsanvarlig, og mandag oplevede Inge Andersen det selv.

Det er efterhånden en tradition, at der sælges ud af de mange tusinde blomster og planter, der har været brugt under Blomsterfestivalen i Odense - men lige så sikkert er det, at kunderne stjæler fra hinanden under udsalget.

En af de uheldige ved dette års blomstersalg var Inge Andersen, der fik stjålet to hortensiaer, da Blomsterfestivalen solgte ud på havnen i Odense mandag. En enkelt af de store blomster blev stillet tilbage på hendes vogn, mens den anden forsvandt i mængden.

- Jeg havde to. Det, synes jeg nok, er frækt, siger Inge Andersen.

- Hvem tog min hortensia, spørger hun uden at få svar.

Læs også Klar til blomstrende ekstranummer? 100.000 billige planter til salg

00:54 Vanen tro kommer flere hundrede mennesker for at købe blomster, når Blomsterfestivalen er slut. Video: Preben Dahl Luk video

Det er ifølge plantesalgsansvarlig, Torben Uffe, sikkert og vist, at der bliver hapset blomster fra kunders vogne. Det sker hvert år, når der sælges ud af de mange tusinde blomster, der i den forgangne uge har prydet centrum af Odense.

Derfor råder Torben Uffe, at man som minimum er to af sted til udsalget.

- Det er nok en god idé at være to mand af sted, hvor en holder vagt ved vognen. Det er farligt at være alene af sted, fortæller han.

Måtte skille kunder fra hinanden

Tidligere har han endda oplevet, at kunderne er kommet op at slås om planterne.

- Jeg har prøvet at måtte skille nogen ad, siger Torben Uffe.

Så vidt kom det dog ikke, da Inge Andersen mandag var på blomsterjagt. Hortensiaen forsvandt nemlig, mens hun et kort øjeblik forlod vognen for at supplere med lilla roser til haven.

- Den er væk, konstaterer hun.

Det populære blomstersalg besøges af flere hundrede mennesker, og efter bare nogle timer kan arrangørerne melde udsolgt.

Over 100.000 blomster og planter var til salg mandag. Foto: Preben Dahl