Frygt for motorvejskaos: Vi gambler med folks liv

Motorvejsstrækningen syd om Odense risikerer at blive en særdeles farlig flaskehals, når det tredje motorvejsspor på Vestfyn står færdigt. Det frygter både bilister og erhvervsliv. Når det nye supersygehus åbner, ventes belastningen at spidse yderligere til.

Svend-Erik Nielsen pendler hver dag ad motorvejen syd om Odense. Og han er ikke tilfreds.

- Der er rigtig meget trafik. Jeg holder i kø hver dag.

I 2022 er hele den vestfynske motorvej udvidet til tre spor. Men Svend-Erik Nielsen mener, at regeringen skulle have sat penge af til at udvide motorvejen hele vejen til Svendborg-afkørslen.

Vi bremser simpelthen væksten og gambler med folks liv og levned. Jytte Reinholdt, direktør, Fynsk Erhverv.

- Jeg tror, strækningen syd om Odense bliver et forfærdeligt knudepunkt. Vi kan jo se i dag, at der er problemer med at gå fra tre til to spor ved Nørre Aaby. Og det problem tror jeg bare bliver flyttet til Odense, når motorvejsudvidelsen står færdig, siger Svend-Erik Nielsen.

Fynboer ønsker tredje spor

Og han er langt fra den eneste, der frygter for kaos. På sociale medier diskuterer fynboerne flittigt situationen på motorvejen.

- Der er nødt til at komme et tredjespor hele vejen fra Odense mod Jylland i begge retninger, at standse det tredje spor ved Blommenslyst er ikke nok, problemet flyttes bare til et andet sted, skriver Ulrik Ulmer fra Svendborg blandt andet.

Dorthe Nielsen fra Særslev supplerer:

- Jeg kører hver dag på stykket fra Vissenbjerg til afkørsel 52. Trafikken hober sig op og går fuldstændig i stå - sker der så samtidig et uheld længere ude kan man holde i kø i mellem en halv og halvanden time - ikke spor sjovt!

Hos Fynsk Erhverv har de længe forsøgt at sætte strækningen syd om Odense på dagsordenen.

Trafikordfører Kristian Pihl Lorenzen erkender, at der vil opstå et flaskehalsproblem. Han vil arbejde for, at udbygningen til tre spor på Vestfyn kan fortsætte syd om Odense uden stop.

- Konsekvensen ved ikke at få det tredje spor syd om Odense i direkte forlængelse af den udbygning, der nu finder sted frem til Odense Vest-afkørslen, er, at vi vil se lange køer og flere uheld, siger Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv.

- Vi bremser simpelthen væksten og gambler med folks liv og levned, siger Jytte Reinholdt.

Yderligere pres med nyt sygehus

Frygten for, at strækningen syd om Odense ender i kaos er ikke kun begrundet i de problemer, der måtte opstå, når motorvejen snævrer ind fra tre til to spor.

Det nye supersygehus, som efter planen skal stå færdigt samme år som udbygningen af den vestfynske motorvej, vil øge trafikken markant på den i forvejen allermest befærdede strækning - altså strækningen mellem Odense S og afkørslen til Svendborg.

Som det er nu, kommer der en hel masse trafik fra både Sydvestfyn og i høj grad Jylland til det nuværende OUH. I dag kører de fra senest ved Odense SV. Men når det nye sygehus åbner, skal de allesammen videre til Odense SØ. Derved kommer de til at køre på den allerede mest belastede del af strækningen syd om Odense. Finn Andersen, P4 Trafik.

Det forklarer Finn Andersen fra P4 Trafik.

- Som det er nu, kommer der en hel masse trafik fra både Sydvestfyn og i høj grad Jylland til det nuværende OUH. I dag kører de fra senest ved Odense SV. Men når det nye sygehus åbner, skal de allesammen videre til Odense SØ. Derved kommer de til at køre på den allerede mest belastede del af strækningen syd om Odense, siger Finn Andersen og fortsætter:

- Og så er der faktisk lige det ved det, at motorvejen forbi Odense er det, man kaldte en sparemotorvej. Den blev lavet efter den første oliekrise, og det betyder, at den er lige lidt smallere end for eksempel motorvejen ude på Vestfyn.

Finn Andersen har beskæftiget sig med den fynske trafik og infrastruktur i næsten 20 år, og han er ikke i tvivl om sin konklusion:

- De skulle jo have lavet hele udbygningen på én gang. Det burde man have tænkt over noget før. Hvis strækningen ikke udbygges, vil det helt sikkert betyde mere kø og formentlig også flere uheld.

Udbygningen af den fynske motorvej forventes at være færdigbygget i 2022.