Frygter fynske sygehuse må lukke: - Lyt efter, hvad statsministeren ikke garanterer

De små, fynske specialsygehuse i Nyborg, Svendborg og på Ærø er røget ind i den kommende folketingsvalgkamp.

I hvert fald sår flere fynske politikere tvivl om fremtiden for sygehusene. I et debatindlæg på tv2fyn.dk langer folketingskandidat Bjørn Brandenborg (S) ud efter statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) garanti om ikke at ville lukke 21 akutsygehuse. Garantien dækker dog ikke de små sygehuse.

- Det er med til at skabe usikkerhed om fremtiden for sygehusene i Svendborg og Nyborg. Begge sygehuse fungerer i dag som specialsygehuse inden for en lang række områder, skriver Bjørn Brandenborg.

- Med regeringens planlagte sundhedsreform bliver det i fremtiden op til en ny professionel bestyrelse i Aarhus at beslutte, om Svendborg og Nyborg Sygehus skal overleve eller ej, fortsætter han.

Folketingsmedlem: Lyt tit, hvad statsministeren ikke siger

Hans bekymring deles af tidligere borgmester i Nyborg og nuværende folketingsmedlem Erik Christensen (S).

- Når han giver den garanti, skal man lytte efter, hvad det er, han ikke garanterer. Han har sendt en garanti om, at de 21 akutsygehuse, der skal indgå i sundhedsfællesskaberne, vil han garantere. Det betyder her på Fyn, at det er OUH eller det nye supersygehus, siger Erik Christensen til TV 2/Fyn.

- Det betyder, at der er en stor risiko for, at der ikke er nogen garanti for Nyborg, Svendborg og Ærø, fortæller han.

Nyborgs borgmester: Det ser jeg simpelthen ikke

Kenneth Muhs (V), der er borgmester i Nyborg, mener dog ikke, at statsministeren lægger op til at lukke nogen sygehuse i Nyborg eller Svendborg.

- Jeg kan ikke forstå, at man på baggrund af udspillet er i gang med at fortælle, at et sygehus som det i Nyborg skal lukke. Der ser jeg simpelthen ikke hverken er korrekt eller nødvendigt, siger Kenneth Muhs til TV 2/Fyn.

Kenneth Muhs mener også, at der i fremtiden vil være behov for et sygehus i Nyborg.

- Sygehuset er fyldt op, og derfor vil der også i fremtiden være et behov for at have funktionerne her i Nyborg, forklarer Kenneth Muhs.

Det sagde Løkke om sygehusene

Lars Løkke Rasmussens udmelding om de 21 akutsygehuse kom 18. marts over for Ugebrevet Mandag Morgen.

- Når jeg kommer rundt i landet, oplever jeg, at borgerne er bange for, at deres lokale sygehus lukker. Men der er jo ingen af de 21 akutsygehuse, der nu kan lukkes. Jeg kommer til at cementere deres eksistens. For når jeg bygger hele det nære sundhedsvæsen op omkring de 21 sygehuse og laver en politisk struktur, hvor vi vælger nogle borgmestre, udvalgsformænd, læger og andre mennesker ind, får jeg skabt et ambassadørkorps omkring det sygehus, sagde Lars Løkke Rasmussen til Ugebrevet Mandag Morgen.

Statsministerens fredning af landets akutsygehuse står i skærende kontrast til hans første strukturreform. Siden den reform trådte i kraft i 2007, er 18 sygehuse lukket.

