Ugler i bolignød: Fuglekasser rådnet væk før yngletid

Igennem flere år har et natuglepar ynglet i skoven ved Fruens Bøge. Det sjældne rovdyr har brugt opsatte fuglekasser i træ som rede, da deres naturlige ynglesteder som for eksempel gamle eller hule træer oftest bliver fældet.

Men mange af fuglekasserne er blæst ned, eller også er de nu så rådne, at de store fugle ikke længere kan bruge dem som ynglepladser.

- Bunden er faldet ud af kasserne, og uglerne kan ikke længere bruge dem som ynglesteder, siger Erik Thomsen fra Ornitologisk Forening.

Tidligere har det ikke være ualmindeligt midt i april at se natugleunger sidde i træerne tæt på stien ned mod Fruens Bøge Station og Carlslund.

Kommunens skov

Erik Thomsen er nabo til skoven ved Fruens Bøge og har igennem mange år betragtet og taget fotos af ugleparret og deres unger. Natuglen er sjælden, men alligevel den mest almindelige ugle i Danmark. Fuglen yngler i januar eller februar, og derfor haster det med at finde nye boliger til den sjældne beboer i Fruens Bøge.

- Det er kommunen, der ejer skoven, og vi kan ikke bare sætte nye trækasser op. Det kræver både tilladelse, lange stier og værktøj, fortæller Erik Thomsen.

Odense Kommune har en hjemmeside, hvor borgerne kan komme med ønsker til for eksempel siddepladser eller forbedret belysning. Og her har Erik Thomsen plottet sit ønske om nye uglekasser ind.

Erik Thomsen håber nu, at Odense Kommune når at reagere på hans ansøgning, før det er for sent. Foreløbig har kommunen kun bekræftet at have modtaget ansøgningen om de nye uglekasser.

- Hvis der igen i år skal komme ugleunger i skoven, så haster det med at få kasserne sat op, siger Erik Thomsen.

Natuglen fotograferet i skoven ved Fruens Bøge Foto: Erik Thomsen

Foto af natugle på forsiden er lånt af DOF/BirdLifes youtubekanal