Lastbil med fugletårn sad fast: - Ikke alt går efter planen

- Det bliver unikt, for du har udsigt over hele den sydlige del af Odense Fjord, spændende fra Munkebo, Vigelsø til Stige Ø. Og så har du jo et shelter i nærheden, så du kan kombinere det med at kigge på fugle med socialt samvær med dem, du kan lide at være sammen med, siger Niels Erik Mertz Rasmussen.

Må vente lidt endnu

Det var ellers meningen, at fugleudkigstårnet skulle op at stå på sin plads onsdag eftermiddag, men det må vente lidt.

Lastbilen, der kom med det færdigbyggede tårn, sad nemlig fast i det bløde underlag og måtte efterfølgende trækkes fri af en gummiged.