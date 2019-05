Fuld opbakning til Hønge fra det fynske bagland

Søndag satte 4.482 fynboere kryds ved SF’s Karsten Hønge, da der blev afholdt valg til Europa-Parlamentet. På landsplan stemte 19.687 danskere på politikeren.

Det var egentlig nok til, at Karsten Hønge satte sig på SF’s andet mandat i EU-parlamentet, men sent mandag eftermiddag takkede Hønge så nej tak og gav pladsen til Kira Marie Peter-Hansen, som fik tredjeflest stemmer blandt SF’s kandidater.

Men rundt i det fynske SF-bagland er der bred opbakning til den beslutning, som Karsten Hønge har truffet sammen med partiets ledelse.

Bred opbakning fra baglandet

- Det er jeg helt sikker på, at partiets ledelse har tænkt godt igennem. Når Karsten melder det ud, er det helt sikkert i overensstemmelse med vores formand, Pia Olsen Dyhr. Hvis Pia skønner, at hun har mere brug for Karsten på Christiansborg end i EU, så er det helt fint med mig. Det bakker jeg op om, siger Tonni Hansen, der er borgmester på Langeland og medlem af SF.

Karsten Hønge har selv forklaret, at han godt forstår, hvis nogle vælgere føler sig taget ved næsen, men Tonni Hansen understreger, at det på intet tidspunkt har været hemmeligt, at Karsten Hønge stillede op til begge valg.

- Sådan er det jo ofte i politik. Jeg tror, ingen har været i tvivl om, at Karsten har stillet op begge steder, så det er fair nok for mig.

Derfor frygter Tonni Hansen heller ikke, at beslutningen vil skade hverken Karsten Hønges eller SF’s folketingsvalg den 5. juni.

- Jeg er sikker på, at Karsten nok skal få et godt mandat fra Fyn. Han har en god hjemmebase. Måske vil nogen ligefrem sige, at det er rigtig godt, at han bliver i det danske parlament, for han gør det rigtig godt der, siger Langelands borgmester.

Lettet byrådsmedlem

Hos Brian Dybro, der sidder i byrådet for SF i Odense Kommune, er opbakningen til Karsten Hønges beslutning lige så tydelig.

- Jeg er faktisk lettet over det, for jeg foretrækker at have ham i folketinget. Vi har brug for en som Karsten Hønge derinde. Det slider selvfølgelig lidt på os, at han har haft så godt et valg, for det var aldrig meningen, at han skulle vælges ind, men nu er vi stormet ind med Margrete Auken i spidsen. Nu har ledelsen besluttet, at Karsten skal fokusere på Folketinget, og det bakker jeg op om, siger Brian Dybro.

Efter det sent søndag aften stod klart, at SF ville få to mandater i Europa-Parlamentet, så var det indtil sent mandag eftermiddag en meget undvigende Karsten Hønge, som svarede på spørgsmål om sit dilemma.

Men den proces kunne ikke være anderledes, mener Brian Dybro.

- Processen kunne nærmest ikke være anderledes. Man skulle se, hvordan de personlige stemmer faldt ud, og så skulle ledelsen træffe en beslutning. Karsten har selv kaldt det et positivt dilemma, og det er jo et helt fantastisk valg, vi har haft. Det kan vi kun være stolte over, og så er det selvfølgelig skidt, at vi står med det her valg, men jeg synes, ledelsen har truffet det rigtige valg, siger han.

Hønge var afgørende for SF’s fremgang

Anne-Lise Sievers sidder i byrådet for SF i Nordfyns Kommune. Hun mener, at Karsten Hønge har været afgørende for, at SF fik to mandater ved søndagens EU-valg.

- Jeg tænker, at det er en god beslutning, ledelsen og Karsten har truffet. Det har jeg det ikke dårligt med. Vi vidste i SF, at vi kunne få svært ved at få et mandat, så vi havde brug for alle de stemmer vi kunne få.

- Mange synes nok, det er forkert, at han så har stillet op, men det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Jeg synes, Karsten har gjort det godt for partiet, og det er rigtig vigtigt. For der er brug for Karsten begge steder, men han kan ikke sidde i både EU og Folketinget, siger Anne-Lise Sievers.

Støtteerklæringen fra Ghariba Ebrahim, der sidder i byrådet for SF i Kerteminde Kommune, har næsten samme ordlyd.

- Karsten har løst en vigtig opgave ved at sørge for, at SF får to mandater i EU, men vi har mere brug for ham i Folketinget. Vi har andre gode folk til EU, så jeg synes, det er den rigtige beslutning. Vi har brug for Karsten i Folketinget, hvor han har været rigtig god, siger Ghariba Ebrahim.

TV 2/Fyn har også talt med Mikkel Dragmose-Hansen, der sidder i byrådet for SF i Middelfart, og Suzette Frovin, der sidder i byrådet i Nyborg. De bakker ligeledes op om Karsten Hønges beslutning om at takke nej til pladsen i Europa-Parlamentet for i stedet at gå efter genvalg til Folketinget.

Heftig debat på sociale medier

Men selvom de fynske byrådsmedlemmer fra SF er enige i Karsten Hønges beslutning, så har der på TV 2/Fyns facebookside været en heftig debat ovenpå udmeldingen.

Her skriver brugeren Lars Jung for eksempel: - Hønge lagde lige endnu et par lodder i vægtskålen med politikerlede, skriver han på TV 2/Fyns facebookside.

Også Carsten Esager er en af de mange utilfredse vælgere, som har stemt på Karsten Hønge ved søndagens valg.

- Manden beder om et mandat og siger så nej tak? Hold nu op det er pinligt for et parti, der angiveligt kæmper for demokrati. Føler mit kryds er til grin. Kan ikke stemme der igen Grundlovsdag. Er der ingen ledelse i SF? Så må vi jo håbe, han kan blive på Christiansborg?, skriver han på TV 2/Fyns facebookside.

Blandt TV 2/Fyns læsere er der dog også opbakning til Karsten Hønges beslutning om at fokusere på genvalg til Folketinget.

- Han har hele tiden sagt, at han kun stillede op til EP-valget for at trække stemmer. Han har meldt ud, at skulle han blive valgt ind, ville han vælge Folketinget, skriver Christian Harbaek Olesen.

Anette Faarborg er en anden af læserne, som bakker op om Hønges beslutning.

- Det er da den bedste beslutning. Hønge kan gøre mere for SF og danskere herhjemme, og Kira Marie Peter-Hansen er helt sikkert glimrende i parlamentet, som i den grad trænger til yngre kræfter.

Der er valg til Folketinget den 5. juni.