Fynske venstrefolk: Fuld opbakning til Jakob Ellemann-Jensen

Jakob Ellemann-Jensen rækker ud efter formandsposten i Venstre, efter Lars Løkke Rasmussen efter en længere periode med intern urolighed i partiet valgte at trække sig som formand.

Og der er masser af fynsk støtte til den mulige nye partiformand.

- Fuld opbakning til Jakob Ellemann-Jensen som ny formand for Venstre. Han bliver en god formand for Venstre, skriver Erling Bonnesen på Twitter.

Fuld opbakning til Jakob Ellemann-Jensen som ny formand for Venstre. Han bliver en god formand for Venstre #dkpol @fyensdk @tv2Fyn @P4Fyn — Erling Bonnesen (@ErlingBonnesen) September 3, 2019

Det fynskvalgte folketingsmedlem var som del af Venstres hovedbestyrelse med til lørdagens møde i Brejning ved Vejle i Jylland, hvor Venstres formand og næstformand, Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen, valgte at trække sig.

Han udtrykte efterfølgende en stor tak til de to afgående for deres store betydning for både ham selv og for Venstre som parti.

Den rigtige mand

Siden 2011 har Jane Heitmann siddet i Folketinget for Venstre, og dermed er det første gang i hendes tid som folketingsmedlem, at Venstre nu skal have en formand, som ikke hedder Lars Løkke Rasmussen.

Hun er dog ganske tryg ved at overlade formandsposten til Jakob Ellemann-Jensen, der lige nu er den eneste kandidat, som har meldt sig på banen som afløser for Lars Løkke Rasmussen.

- Det glæder mig meget, at Jakob Ellemann-Jensen har valgt at stille sig til rådighed som den næste formand. Jakob har min fulde og hele opbakning. Han er en stærk profil, og han vil være den rigtige mand til at sikre et stærkt Venstre i fremtiden, siger Jane Heitmann til TV 2/Fyn.

Borgmesterstøtte

Også borgmester i Nordfyns Kommune Morten Andersen bakker op om Jakob Ellemann-Jensen som ny formand for partiet, som borgmesteren også selv repræsenterer.

- Det synes jeg er rigtig godt. Det er den samlende figur, Venstre har brug for. Ikke mindst ovenpå det tumultariske forløb, der har været over de seneste par måneder, siger Morten Andersen.

Hans vestfynske borgmesterkollega Søren Steen Andersen er ligeså tydelig i sin opbakning til den mulige kommende formand for Venstre.

- Det er en forløsning lige nu i forhold til den situation, der har været. Han er rette mand på rette sted på rette tidspunkt, som stiller sig op og byder sig til som formand for Venstre. Det hører jeg, at der er stor opbakning til, og det tror jeg også, at der er, siger Søren Steen Andersen, der bestrider posten som borgmester i Assens Kommune.

Han peger især på vigtigheden af, at Jakob Ellemann-Jensen klart har udtrykt, at han som formand vil forsøge at samle partiet.

- Det er et vidnesbyrd om, at der er samling om én. Man har ikke en situation med to stridende parter, hvor den ene vil repræsentere én fløj og den anden en anden fløj. Han vil samle ét parti, siger Søren Steen Andersen.