Fuld sømand jaget af helikopter

En fuld sømand var onsdag aften årsag til, at helikopter og gummibåd måtte i aktion ved Kerteminde Havn. Sejladsen endte i et frontalt sammenstød med molen.

Onsdag aften blev en sejlbåd på vej fra Nyborg til Kerteminde genstand for stor opmærksomhed. Ved styrroret befandt sig en 69-årig mand.

- Manden havde indtaget alkohol i et sådant omfang, at han ikke kun styre sejlbåden på betryggende vis, fortæller vagtchef Lars Thede ved Fyns Politi.

En redningshelikopter blev sammen med en gummibåd indkaldt. Alligevel insisterede den berusede sejler på selv at navigere til land.

Besværlig indsejling

Under indsejling til Kerteminde Havn kom sejleren gentagne gange i problemer.

Ifølge Fyns Politi grundstødte manden under indsejlingen. Han formåede dog at komme fri ved egen hjælp.

Derudover var manden også tæt på at sejle ind i molen, der huser Kerteminde Badeklub.

Kort efter var den ældre mand tæt på at sejle ind i flere af de både, der befandt sig i havnen.

Mandens druksejlads endte brat, da han sejlede frontalt ind i molen ved SuperBrugsen Kerteminde.

Lars Thede oplyser, at den fulde sejler efterfølgende har fået taget en blodprøve for at fastlægge mandens promille.