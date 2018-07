Fuld udrykning: Nu bliver der ryddet hurtigere op på motorvejen

Vejdirektoratet sætter gang i nye procedurer ved uheld på motorvejen. Nu skal der køres til assistance med fuldt udstyr.

Nu skal Fynske Motorvej lægge asfalt til et nyt forsøg, der skal minimere generne for andre trafikanter efter trafikuheld.

I løbet af få uger sætter Vejdirektoratet gang i nyt forsøg, hvor redningsberedskabet kører til assistance på motorvejen med fuldt udstyr.

Som det er i dag, rekvireres der typisk en tavlevogn, som sørger for afspærring og dirigering af færdslen i forlængelse af uheld på motorvejen.

Det vil givetvis medføre, at der bliver kørt forgæves nogle gange, men nu prøver vi det af Charlotte Vithen

Herefter sørger en politikoordinator for at danne sig et overblik over uheldet, og hvad der skal rekvireres af materiel for at forestå oprydningen.

- Fremover vil der blive kaldt sværvogne og ladvogne, så både personbiler og lastbiler kan fjernes med det samme. Det vil givetvis medføre, at der bliver kørt forgæves nogle gange, men nu prøver vi det af, siger områdechef i Vejdirektoratet, Charlotte Vithen.

Samtidig vil Vejdirektoratet arbejde på, at bilister bliver hurtigere informeret ved trafikuheld, så de har mulighed for at køre en anden vej og undgå at holde i kø.

Begge initiativer kommer på baggrund af et nyt initiativ, der blev skudt i gang i maj af transportminister Ole Birk Olesen (LA) for at forbedre oprydningen efter færdselsuheld og spare de mange timer, som bilisterne hænger i kø.

13,5 millioner for uheld

I Vejdirektoratets netop offentliggjorte rapport over tætheden på det danske motor- og landevejsnet, har man analyseret et enkelt uheld, der fandt sted den 9. november 2016 på Fynske Motorvej.

Uheldet involverede en personbil, en minibus og to lastbiler og resulterede blandt andet i, at der blev spredt store mængder af kvægfoder udover motorvejen.

Der var tale om et alvorligt uheld, som tog mere end seks timer at håndtere, og hvor der blev opbygget en cirka 20 kilometer lang trafikkø. Da køen var længst, blev det anslået at, der sad mere end 4.000 personer i kø på motorvejen.

Uheldet er efterfølgende analyseret, og analysen viser, at uheldet medførte et stort samfundsøkonomisk tab.

Det samlede tidstab af uheldet var således omkring 27.000 timer, hvilket svarer til et samfundsøkonomisk tab på 13,5 millioner kroner.

Første møde afholdt om fynsk forsøg

På landsplan koster uheld årligt et samfundsøkonomisk tidstab på rundt regnet 700 millioner kroner, viser Vejdirektoratets beregninger.

I forbindelse med det fynske forsøg, der i løbet af 2018 og 2019 skal afprøve forskellige muligheder for at lette trafikken efter uheld, har der været afholdt det første møde mellem Rigspolitiet, Fyns Politi, beredskabet og Vejdirektoratet.

Og mandag var Dansk Industri, Dansk Erhverv og FDM til møde med Vejdirektoratet for at komme med input til forsøget.

Forslagene herfra indgå nu i det videre projekt.

