Rasmus Paludan-besøg flyttes væk fra Vollsmose: - Fuldstændig vanvittigt vi ikke kan få lov

Oprindeligt var planen, at lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan skulle besøge Vollsmose fredag aften, som han også havde planer om torsdag. Det har Østjyllands Politi dog fået sat en stopper for.

- Det er simpelthen ikke sikkert for både Rasmus Paludan og for de personer, der er i området. Derfor har vi meddelt Rasmus Paludan, at han ikke kan komme til Vollsmose. Det er besluttet ud fra en grundig vurdering efter gårsdagens hændelser, siger Helle Kyndesen, som er politidirektør i Østjyllands Politi.

Det argument holder dog ikke ifølge folketingskandidaten Martin Christensen fra Stram Kurs.

- Det her er virkelig et bevis på, at staten ikke har monopol på visse voldsområder i Danmark. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at vi har taget de her befolkningsgrupper ind i første omgang. De styrer og dikterer bestemte områder, så politikere eller politi ikke kan færdes i de områder, siger Martin Christensen, som er folketingskandidat for Stram Kurs på Fyn.

Besøget torsdag gik for vidt

Ifølge Østjyllands Politi prioriterer man, at politikerne kan få lov til at føre valgkamp i Danmark.

- Vi bliver nødt til gennemføre sikkerhedsplanen, hvis vi vurderer, at det ikke er sikkert - og det er altså det, vi har gjort her, siger Helle Kyndesen til TV 2/Fyn.

Martin Christensen er dog langt fra tilfreds med måden, som staten prioriterer deres midler.

- Hvis man ikke bruger tilstrækkeligt mange resurser på det her, så kan man ikke opretholde ro og orden. Det har politiet eller staten tilsyneladende ikke prioriteret - og det er da et kæmpeproblem, siger Martin Christensen.

Hele tre gange har han det seneste år bedt om lov til at demonstrere på Bøgetorvet i Vollsmose i Odense, men alle gange har politiet bedt ham om at finde et andet sted at demonstrere. Det samme skete også torsdag, hvor partiet blev henvist til Hindhøjen. Og nu altså også her til aften, hvor besøget flyttes et par hundrede meter væk fra Bøgetorvet.

Lige på den anden side

Rasmus Paludan skriver selv på partiets Facebook-side, at de vil bevæge sig lige om på den anden side af Bøgeparken:

- I aften kl. 19.30 kommer Stram Kurs og partileder Rasmus Paludan til det kriminelle tilflugtssted Bøgetorvet i Vollsmose. Eller rettere: han kommer ret tæt på Bøgetorvet. Han står dog lige øst for Odense Å. Da de kriminelle samfundstabere ikke kan svømme, så magter de naturligvis ikke at gøre noget. Modsat Rasmus Paludan, der i dag har svømmet over Lillebælt.

TV 2/Fyn er til stede ved Rasmus Paludans besøg i Vollsmose og følger sagen.