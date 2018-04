Fuldt bord til fynske elever: Oase til syge børn vinder DM

Elever fra Vesterdal Efterskole i Nørre Aaby vandt DM i Entreprenørskab for grundskoler torsdag. De vil lave en oase til syge børn.

Fire elever fra Vesterdal Efterskole løb med titlen Danmarksmester i Entreprenøskab, for deres idé Oasen fra Vesterdal Efterskole.

24 hold fra skoler i hele landet havde kvalificeret sig til mesterskabet, der fandt sted torsdag eftermiddag i Kolding. Men flere end 900 elever fra 8. til 10. klasse har i løbet af skoleåret arbejdet med innovation og entreprenørskab som en del af undervisningsforløbet.

Det vindende projekt, som Sidsel Tulstrup, Ellen Bjerring, Mikkel Billing og Frederik Thygesen stod bag, var ideen om en oase på hospitaler, hvor syge børn kan få et inspirerende frirum fra hverdagen. Stedet skal stimulere børnene til leg og bevægelse.

Læs også Prisregn: Elever fra Vesterdal Efterskole sejrer ved DM i Entreprenørskab

Vinderne af Danmarksmesterskabet blev fire elever fra Vesterdal Efterskole. De havde et projekt, hvor de ville lave en oase til syge børn. Foto: Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab

Det er ikke bare dommerne til Danmarksmesterskabet, der finder oase-ideen god, også OUH, SMIL-fonden og Trygfonden, synes ideen er god.

- Det er en fantastisk følelse at vinde. Det har været rigtig sjovt at arbejde med det her, men også udfordrende. Det har især været spændende at komme ud til så stor en virksomhed som OUH, også fordi de virkede oprigtigt interesserede i os og vores ide. Det er fedt at vores idé er blevet anerkendt, lød det fra gruppen efter sejren.

Det er ikke kun æren, som efterskoleeleverne fra Vesterdal Efterskole har vundet. Gruppen bag Oasen har også modtaget 10.000 kroner til klassekassen og et todages ophold på science-parken Universe, hvor de blandt andet kan få hjælp og sparring, så de kan arbejde videre med at realisere deres ide.

Fynske elever bedst

Under torsdagens Danmarksmesterskab i Entreprenørskab - også kaldet NextLevel - ryddede de fynske elever bordet.

Et andet projekt fra Vesterdal Efterskole vandt kategorien Bevægelse og den samlede 2. plads og 6.000 kroner for deres samtalespil til ensomme ældre - også kaldet Knevrekortet.

Teamet Knevrekortet fra Vesterdal Efterskole vandt kategorien Bevægelse og den samlede 2. plads Foto: Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab

Vesterdal Efterskole var faktisk så godt repræsenteret til mesterskabet, at de kom på de øverste pladser med hele tre projekter. Teamet Human(d) fra Vesterdal Efterskole vandt nemlig også en førsteplads i kategorien Sprog & Kultur med deres videokampagne, der skal få mænd til at tale mere sammen for at modvirke depression.

Sct. Hans Skoles elever stod bag ideen Live Life Plast og vandt kategorien Viden & Verden og den samlede 3. plads, som de blev præmieret 4.000 kroner for. De har udviklet en bæredygtig vakuumpakningspose, som blandt andet skal bruges til at pakke kød i supermarkeder, så man undgår emballagespild og samtidig sparrer penge.

Teamet Live Life Plast fra Sct. Hans Skole vandt kategorien Viden & Verden og den samlede 3. plads Foto: Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab